منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 لكأس العالم

استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته بملعب جامعة جونزاجا في مدينة سبوكين بولاية واشنطن الأمريكية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا يوم 3 يوليو المقبل، في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.
وشهدت التدريبات عودة حسام عبد المجيد، وشارك حمدي فتحي في جزء من المران، بينما أدي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.
حضر مران منتخب مصر: هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.