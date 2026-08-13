شحنة عسكرية ضخمة تصل إسرائيل.. آلاف الأطنان من الأسلحة في ميناء حيفا لدعم جيش الاحتلال

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن استلامها آلاف الأطنان من المعدات العسكرية، بما في ذلك مركبات لقواتها البرية، على متن سفينة شحن وصلت مؤخرا إلى ميناء حيفا.

وأضافت، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنها انتهت من تفريغ حمولة سفينة الشحن في ميناء حيفا، وسيتم تسليم المعدات إلى الجيش الإسرائيلي.

وكشفت الوزارة الإسرائيلية أن الشحنة تضمنت جرافات D9، ومركبات هامفي، ومركبات JLTV المدرعة، وشاحنات أوشكوش، ومعدات أخرى "تهدف إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية واستمرارية القوات البرية".

قطار بحري من الولايات المتحدة



وكشفت القناة الـ10 الإسرائيلية، أن هذه الشحنات الضخمة قادمة من الولايات المتحدة، حيث تم شراء المعدات العسكرية من قبل وفد من وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك في إطار جهود الدعم المستمرة ضمن استعداد الجيش الإسرائيلي لجميع السيناريوهات، حيث أتمت استقبال وتفريغ سفينة شحن أخرى في إسرائيل، تحمل آلاف الأطنان من المعدات والأسلحة العسكرية.

ووفقا للتقرير، وصلت السفينة إلى إسرائيل في عملية مشتركة من قبل وفد المشتريات، ووحدة الضابط المسؤول عن النقل الأمني الدولي في وزارة الدفاع، ووحدة النقل والمواصلات في إدارة الثقة، وإدارة التخطيط، وإدارة التكنولوجيا واللوجستيات في جيش الدفاع الإسرائيلي، والقوات البرية، وكيانات أخرى.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية: "تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي العمل لضمان استمرار إمداد المقاتلين على الخطوط الأمامية بالمركبات والذخيرة والمعدات، ويأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الدفاع لتقديم الدعم الكامل لجميع احتياجات الجيش الإسرائيلي على المديين القريب والبعيد".