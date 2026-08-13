مواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى الإنارة بنصر النوبة في أسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة والمظهر الحضارى تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وتم ذلك من خلال تنفيذ عدد من أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والأتربة، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة، بما يسهم فى الحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات

وشملت الأعمال تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات والأتربة من عدد من المناطق بمحيط مدينة نصر النوبة ، مع تفريغ الحاويات والصناديق من القمامة أولاً بأول بما يساعد على الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضارى ، إلى جانب تهذيب الأشجار ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التهذيب .

تحسين مستوى الإنارة العامة



كما تضمنت الجهود التعامل مع أعطال الكهرباء والإنارة العامة وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة بما يسهم فى تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق المستهدفة، وتوفير بيئة أكثر أمنًا وراحة للمواطنين ، بالتوازى مع إستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات .

جهود بقرية وادى العرب



وفى السياق نفسه إمتدت أعمال الوحدة المحلية إلى قرية وادى العرب التابعة للوحدة المحلية لقرية المالكى ، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات ، إلى جانب تهذيب الأشجار والتعامل مع أعطال الكهرباء والإنارة العامة ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر العام بالقرى والمناطق التابعة للمركز .



وتأتى هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بمواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتحسين الإنارة العامة بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمركز ومدينة نصر النوبة وقراها.