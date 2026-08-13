تحصين 15 كلبًا حرًا بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو لمكافحة السعار

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها المكثفة لتحصين الكلاب الحرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على الصحة العامة وذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للقضاء على مرض السعار، وتفعيلاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023.

تحصين 15 كلبًا حرًا بسبيل العرب

وبناءاً على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص ، وبإشراف من الدكتور جمعة محمد مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان ، تم تنفيذ حملة لتحصين عدد 15 كلبًا حرًا بمنطقة سبيل العرب بمركز كوم أمبو ضمن جهود مكافحة مرض السعار والحد من إنتشاره .

جهود الطب البيطرى للوقاية من السعار



وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة إنتصار حسين محمد مدير الإدارة بالمديرية ، والدكتورة إنتصار سعيد هاشم مدير إدارة كوم أمبو البيطرية ، وبمشاركة الدكتورة سلوى على محمد ، والكاتشر شاذلى عبد العاطى حيث تم التعامل مع الكلاب الحرة وتحصينها وفق الإجراءات البيطرية المتبعة .

وتأتى هذه الحملات ضمن خطة مديرية الطب البيطرى بأسوان لتوسيع نطاق تحصين الكلاب الحرة دعمًا لجهود الدولة فى القضاء على مرض السعار وتعزيز حماية المواطنين والصحة العامة.