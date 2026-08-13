فى أسوان .. انطلاق ورشة تدريبية لتمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور أيمن عبد المقصود فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ورشة تدريبية بعنوان " تمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات الحياتية والقيادية " بقاعة المجتمع المدنى بمركز شباب المدينة، بمشاركة عدد من الكوادر النسائية من الجهات الحكومية الجارى تأهيلهن لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية، إلى جانب خريجات الجامعات والشباب وذوى الإعاقة .

تنمية مهارات التواصل وفن الإقناع

وتناولت فعاليات اليوم الأول مهارة «التواصل الفعال وفن الإقناع»، حيث قدمت الأستاذة إيرينى وديع، مدرب معتمد بمديرية الشباب والرياضة ومديرية التنظيم والإدارة، شرحاً لمفهوم التواصل الفعال وأهميته فى نقل الأفكار والمعلومات بوضوح، وحسن الاستماع وإدارة الحوار واختيار أسلوب التواصل المناسب ، كما أكدت أن مهارات التواصل تمثل أهمية كبيرة فى بيئة العمل، خاصة للعاملين فى المواقع الإشرافية والقيادية لما لها من دور فى تحسين التعامل مع الجمهور والزملاء، وإدارة فرق العمل، وحل المشكلات، وعرض الأفكار واتخاذ القرارات بصورة أكثر فاعلية .

تطبيقات عملية وتفاعل إيجابى

وشهدت فعاليات اليوم الأول تنفيذ مجموعة من التدريبات وأوراق العمل التفاعلية حول مهارات الاستماع ووسائل الاتصال وإدارة الحوار وفن الإقناع، وسط مشاركة وتفاعل إيجابى من الحضور، وإختتمت الفعاليات بالرد على إستفسارات المشاركين ومناقشة عدد من المواقف العملية المرتبطة بالتواصل داخل بيئة العمل .

دعم مشاركة ذوى الإعاقة

وشهدت الورشة حضور مصطفى أحمد غالى، مترجم لغة الإشارة دعماً لمشاركة الأشخاص ذوى الهمم، إلى جانب محمد يوسف ، ومحمد عبد الجواد، مسئولى وحدة تكافؤ الفرص .

3 أيام لتنمية القدرات وبناء الكوادر الشبابية

وتستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام، يتناول كل يوم منها مهارة مختلفة، بهدف تنمية المهارات الحياتية والقيادية، وصقل القدرات العملية للمشاركين، وإعداد كوادر شبابية ونسائية قادرة على المشاركة الفعالة وتحمل المسئولية .

تواصل محافظة أسوان جهودها فى بناء الإنسان وتمكين المرأة والشباب وذوى الهمم من خلال البرامج التدريبية وتنمية المهارات بما يسهم فى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة فى جهود التنمية تماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.