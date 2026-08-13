قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
وزير الخارجية: العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى
شائعات إخوانية.. مصدر أمنى ينفي اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
وزير خارجية تركيا عن محمد صلاح مع طرابزون : نتابع ونشاهد النجم المصري
وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
محمد صلاح يترقب الظهور الأول مع طرابزون سبور.. موعد مباراة قاسم باشا والقنوات الناقلة
النيابة تنتقل لمعاينة حريق داخل مول ارابيلا
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حريق داخل مول أرابيلا بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان .. انطلاق ورشة تدريبية لتمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بقيادة سهير مكى ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور أيمن عبد المقصود فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان  ورشة تدريبية بعنوان " تمكين المرأة والشباب وتنمية المهارات الحياتية والقيادية " بقاعة المجتمع المدنى بمركز شباب المدينة، بمشاركة عدد من الكوادر النسائية من الجهات الحكومية الجارى تأهيلهن لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية، إلى جانب خريجات الجامعات والشباب وذوى الإعاقة .

تنمية مهارات التواصل وفن الإقناع

وتناولت فعاليات اليوم الأول مهارة «التواصل الفعال وفن الإقناع»، حيث قدمت الأستاذة إيرينى وديع، مدرب معتمد بمديرية الشباب والرياضة ومديرية التنظيم والإدارة، شرحاً لمفهوم التواصل الفعال وأهميته فى نقل الأفكار والمعلومات بوضوح، وحسن الاستماع وإدارة الحوار واختيار أسلوب التواصل المناسب ، كما أكدت أن مهارات التواصل تمثل أهمية كبيرة فى بيئة العمل، خاصة للعاملين فى المواقع الإشرافية والقيادية لما لها من دور فى تحسين التعامل مع الجمهور والزملاء، وإدارة فرق العمل، وحل المشكلات، وعرض الأفكار واتخاذ القرارات بصورة أكثر فاعلية .

تطبيقات عملية وتفاعل إيجابى

وشهدت فعاليات اليوم الأول تنفيذ مجموعة من التدريبات وأوراق العمل التفاعلية حول مهارات الاستماع ووسائل الاتصال وإدارة الحوار وفن الإقناع، وسط مشاركة وتفاعل إيجابى من الحضور، وإختتمت الفعاليات بالرد على إستفسارات المشاركين ومناقشة عدد من المواقف العملية المرتبطة بالتواصل داخل بيئة العمل .

دعم مشاركة ذوى الإعاقة

وشهدت الورشة حضور مصطفى أحمد غالى، مترجم لغة الإشارة دعماً لمشاركة الأشخاص ذوى الهمم، إلى جانب محمد يوسف ، ومحمد عبد الجواد، مسئولى وحدة تكافؤ الفرص .

3 أيام لتنمية القدرات وبناء الكوادر الشبابية

وتستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام، يتناول كل يوم منها مهارة مختلفة، بهدف تنمية المهارات الحياتية والقيادية، وصقل القدرات العملية للمشاركين، وإعداد كوادر شبابية ونسائية قادرة على المشاركة الفعالة وتحمل المسئولية .

تواصل محافظة أسوان جهودها فى بناء الإنسان وتمكين المرأة والشباب وذوى الهمم من خلال البرامج التدريبية وتنمية المهارات بما يسهم فى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة فى جهود التنمية تماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

تساقط الشعر

ليه الشعر بيقع زيادة في الصيف.. اكتشف الأسباب

الناتو

الناتو يعلن تضامنه مع بولندا ورومانيا بعد انتهاك مجالهما الجوي

دراسة: الأرجينيين قد يعزز قدرة الجهاز المناعي على اكتشاف السرطان

دراسة: الأرجينين قد يعزز قدرة الجهاز المناعي على اكتشاف السرطان

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد