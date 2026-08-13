رسمياً.. TerraMaster تطلق D8 Hybrid 2 كترقية ثورية لوحدات التخزين الخارجي (DAS)

أطلقت شركة TerraMaster جهاز D8 Hybrid 2 رسمياً كترقية رئيسية للتخزين الخارجي المتصل مباشرة (DAS).

يأتي هذا الجهاز بتصميم فريد يجمع بين السعة الضخمة للـ HDDs والسرعة الفائقة للـ SSDs في هيكل واحد.

مواصفات وميزات جهاز TerraMaster D8 Hybrid 2

أطلقت شركة TerraMaster رسمياً جهاز D8 Hybrid 2 كترقية رئيسية لمنظومة التخزين الخارجي المتصل مباشرة (DAS)، ويأتي هذا الجهاز بتصميم فريد يجمع بين السعة الضخمة للـ HDDs والسرعة الفائقة للـ SSDs في هيكل واحد.

يحتوي الجهاز على 4 فتحات مخصصة لأقراص SATA بمقاس 2.5 أو 3.5 بوصة (HDD/SSD)، بالإضافة إلى 4 فتحات داخلية مخصصة لوحدات التخزين السريعة.

ويدعم الجهاز سعة إجمالية تصل إلى 152 تيرابايت، ويتيح لك تخزين الملفات النشطة التي تحتاج لسرعة عالية (مثل تحرير الفيديو)، بينما تتم أرشفة الملفات الضخمة والقديمة على أقراص الـ HDD.

على الجانب الآخر، يعمل الجهاز بواسطة واجهة Type-C بسرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت/ثانية وسرعات القراءة تصل سرعة القراءة إلى 1020 ميجابايت/ثانية عند استخدام وحدات الـ NVMe، وتصل إلى 980 ميجابايت/ثانية لأقراص الـ HDD.

يدعم الجهاز العمل بشكل فوري (Plug-and-Play) مع أنظمة Windows وmacOS وLinux.

يمكنك استخدام الجهاز كوسيلة ممتازة لتوسعة مساحة تخزين أجهزة الـ NAS التابعة لـ TerraMaster عبر منفذ الـ USB.

ويعد الجهاز مثاليًا للاستوديوهات، والمصورين الفوتوغرافيين، ومصوري الفيديو، ومستخدمي أنظمة المراقبة، وأي شخص يدير كميات كبيرة من البيانات متعددة الاستخدامات.

أما السعر، فقد تم إطلاق الجهاز رسمياً بسعر يبدأ من 299 دولاراً أمريكيا.