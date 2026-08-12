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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قفزة تاريخية غير مسبوقة.. صور مسربة تكشف عن سعة بطارية iPhone 18 Pro Max الضخمة

هاتف آيفون 18 برو ماكس
هاتف آيفون 18 برو ماكس
لمياء الياسين

كشفت صور مسربة حديثًا لخلية بطارية هاتف آيفون 18 برو ماكس (النسخة الصينية) عن سعة 5391 مللي أمبير، وهو ما يتطابق مع بيانات مسجلة لدى الجهات التنظيمية الشهر الماضي، ما يعزز مصداقية الشائعات. وتتوافق هذه الصور أيضًا مع الادعاءات التي تشير إلى سعة بطارية تبلغ 5567 مللي أمبير لنسخة eSIM الأمريكية، بينما من المتوقع أن تشهد نسخة آيفون 18 برو الأصغر حجمًا زيادة طفيفة فقط.

فيما يتعلق بعمر بطارية الآيفون، لم تُجرِ آبل تحسينات جذرية بين طرازاتها. لذا، من المثير للدهشة حقًا معرفة أن آبل تُجري تحسينًا كبيرًا على بطارية آيفون 18 برو ماكس .


تسريب بطارية آيفون 18 برو ماكس


كشفت سلسلة من الصور المتداولة على موقع Naver عن حجم بطارية هاتف iPhone 18 Pro Max. تشير الصور إلى أن الهاتف قد يأتي ببطارية سعتها 5391 مللي أمبير/ساعة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الصور مصدرها الصين، ما يعني أن البطارية الظاهرة في الصور خاصة بالنسخة الصينية.

أصدرت آبل سابقًا نسختين من هواتف آيفون. إحداهما تدعم شريحة eSIM فقط، والأخرى النسخة العادية. عادةً ما تأتي نسخة eSIM ببطارية أكبر قليلاً. وبحسب ما ورد في الشائعات السابقة، قد تحتوي نسخة eSIM على بطارية بسعة 5567 مللي أمبير/ساعة.
على أي حال، تؤكد سعة البطارية البالغة 5391 مللي أمبير/ساعة التقارير السابقة . كما أنها تمثل زيادة قدرها 600 مللي أمبير/ساعة تقريبًا مقارنةً بهاتف iPhone 17 Pro Max. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى معالج A20 Pro الجديد المصنّع بتقنية 2 نانومتر، تشير التقارير السابقة إلى أن سعتها الفعلية قد تُعطي إحساسًا ببطارية 7000 مللي أمبير/ساعة.

ميزات  هاتف iPhone 18 Pro 
 

لسوء الحظ، إذا كنتَ تُفكّر في شراء هاتف iPhone 18 Pro الأصغر حجمًا، فلن يكون الفرق في سعة البطارية كبيرًا. أشارت شائعات سابقة إلى أن سعة بطارية طراز eSIM والطراز العادي تبلغ 4288 مللي أمبير و4056 مللي أمبير على التوالي. وهذا يُمثّل فرقًا طفيفًا جدًا عن سابقه، ولا يكفي لإحداث فرقٍ ملحوظ.
ورغم  ذلك، سيستخدم هاتف iPhone 18 Pro أيضًا معالج A20 Pro. هذا يعني أنه سيستفيد من أي تحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة التي يوفرها هذا المعالج. 

سيشهد الحدث أيضاً إعلان آبل عن هاتف iPhone Ultra، أول هاتف قابل للطي من إنتاجها. ومن المتوقع أيضاً تحديث سلسلة ساعات آبل، وربما إطلاق سماعات AirPods جديدة.

هاتف آيفون 18 برو ماكس سعة بطارية نسخة آيفون 18 برو بطارية آيفون 18 برو ماكس هاتف iPhone 18 Pro شريحة eSIM

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