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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد أكثر من 10 سنوات.. جوجل بلاي يفتح أبوابه لأول متجر منافس

متجر Google Play
متجر Google Play
لمياء الياسين

أصبح متجر Aptoide أول متجر تطبيقات منافس يعود إلى متجر Google Play 
عادت متاجر تطبيقات أندرويد المنافسة إلى متجر جوجل بلاي في الولايات المتحدة، وكان متجر أبتويد أول من استفاد من هذه الميزة الجديدة. ففي يوم الاثنين، أعاد موزع التطبيقات البرتغالي متجر ألعابه إلى جوجل بلاي بعد أكثر من عقد من الزمن، عازيًا ذلك إلى تخفيف القيود التي وُصفت بأنها منافية للمنافسة.

 سوق التطبيقات

لأول مرة منذ سنوات عديدة، سيتمكن المستخدمون الأمريكيون من تثبيت تطبيق منافس لمتجر تطبيقات جوجل أندرويد مباشرة من متجر جوجل بلاي نفسه، وهو ما يمثل علامة فارقة من حيث فتح سوق التطبيقات لمزيد من المنافسة.
يُعد متجر تطبيقات Aptoide المستقل أحد أكبر متاجر تطبيقات أندرويد خارج متجر Google Play، حيث يُقدّم أكثر من 40,000 تطبيق أندرويد لنحو 25 مليون مستخدم نشط شهريًا. وتُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر أسواق Aptoide حتى الآن، ولكن كان لا بد من تثبيت المتجر يدويًا على أجهزة أندرويد، مما حدّ من انتشاره.

متجر تطبيقات  Google Play،

فقد تغير هذا الوضع بعد حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس دوناتو في دعوى إيبك غيمز، والذي يُلزم جوجل، من بين أمور أخرى، بالسماح بتثبيت تطبيقات الطرف الثالث من خارج متجر جوجل بلاي. ابتداءً من 22 يونيو 2026.

ومن جانبها قد بدأت جوجل بالسماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث بالوصول إلى كتالوج تطبيقات جوجل بلاي من خلال برنامج الوصول إلى كتالوج بلاي . يُتيح هذا للمنافسين الوصول إلى بنية جوجل بلاي التحتية، بما في ذلك كتالوج التطبيقات التي يمكن عرضها على المستخدمين، مع الحفاظ على استقلالية المتجر.

دعوى قضائية 

ومن جانبها قد رفعت شركة Epic Games دعوى قضائية ضد جوجل لأول مرة عام 2020، متهمةً إياها بممارسات احتكارية في نظام تطبيقات أندرويد. وفي عام 2023، أصدرت هيئة محلفين حكمًا لصالح Epic. استأنفت جوجل الحكم، لكنها خسرت القضية . وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أنها ستلغي عمولات متجر Play Store ، وستُسهّل على مستخدمي أندرويد تثبيت متاجر تطبيقات بديلة.

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