15 قتيلًا و27 مفقودًا في انقلاب عبّارة ببحيرة كاريبا في زيمبابوي

لقي 15 شخصًا حتفهم، فيما لا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين، بعد انقلاب عبّارة ركاب تابعة لهيئة تطوير البنية التحتية الريفية في بحيرة كاريبا بزيمبابوي، بينما جرى إنقاذ 77 شخصًا.

وانقلبت العبّارة، التي كانت في طريقها من بلدة كاريبا إلى مخيم تشالالا للصيد، قرب جزيرة لونج آيلاند، بعدما واجهت رياحًا قوية تُعرف محليًا باسم «موجة بينجا»، ما أدى إلى دخول المياه إلى مقصورتها أثناء محاولة الطاقم إبقاءها طافية.

وأكدت سيسيليا تشيتيو، مديرة خدمات الحكم المحلي في إقليم ماشونالاند الغربي، انتشال 15 جثة، مشيرة إلى نقل الناجين إلى جزيرة لونج آيلاند، حيث تعمل وحدة الحماية المدنية على إجلائهم إلى اليابسة.

وتشارك في عمليات البحث والإنقاذ وحدة الشرطة للغوص تحت الماء، ووحدة الحماية المدنية، وفرق ماتوسادونا، وأصحاب القوارب، ومروحية تابعة لمنظمة «أفريكان باركس»، إلى جانب أفراد من المجتمعات المحيطة.

ولا يزال العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن العبّارة غير معلوم، إذ يُعتقد أن أطفالًا صغارًا كانوا على متنها برفقة ذويهم دون الحاجة إلى تذاكر، ما قد يرفع عدد المفقودين.

وأعلنت السلطات أن عمليات البحث ستتواصل كما أوصت السلطات بإعلان الحادث كارثة وطنية لإتاحة موارد إضافية ودعم منسق للناجين وأسر المفقودين.