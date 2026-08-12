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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة بين وقف إطلاق النار والأزمة الإنسانية.. مفاوضات متعثرة ومعاناة مستمرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تدخل الأوضاع في قطاع غزة مرحلة جديدة تتداخل فيها التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية، في ظل استمرار هشاشة وقف إطلاق النار وتصاعد الخلافات بشأن مستقبل القطاع، بالتزامن مع أزمة إنسانية لا تزال تلقي بظلالها على حياة الفلسطينيين. 

وتشير أحدث التقارير إلى استمرار حوادث العنف والقيود على المساعدات، رغم مرور أشهر على سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقف إطلاق النار أمام اختبار جديد

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رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، لا تزال التقارير تتحدث عن سقوط ضحايا واستمرار أعمال عنف داخل القطاع، ما يعكس هشاشة التهدئة وعدم تحولها حتى الآن إلى تسوية مستقرة ودائمة.

وتتركز المفاوضات الحالية على تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات أكثر استقرارًا، إلا أن الخلافات بشأن مستقبل غزة ونزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية تمثل أبرز العقبات أمام استكمال المسار السياسي.

خلافات حول مستقبل القطاع

غزة

وتواجه خطة مطروحة لإدارة المرحلة المقبلة خلافات حادة، إذ تطالب إسرائيل بضمانات مرتبطة بنزع سلاح حماس قبل إتمام الانسحاب من قطاع غزة، بينما تطالب حماس بضمانات بشأن استمرار وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتدفق المساعدات وإعادة الإعمار.

وتجعل هذه الملفات مستقبل الاتفاق مرهونًا بقدرة الأطراف والوسطاء على التوصل إلى صيغة تضمن تنفيذ الالتزامات المتبادلة، خصوصًا في الملفات الأمنية والسياسية.

أزمة إنسانية مستمرة

وعلى الجانب الإنساني، لا تزال الأوضاع المعيشية في غزة شديدة الصعوبة، مع استمرار القيود على دخول بعض السلع والإمدادات الأساسية، بما فيها المستلزمات الطبية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على السكان والمنظومة الصحية.

كما يؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن استمرار الأعمال العدائية وحالات النزوح وتراجع الوصول الإنساني أدت إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بحماية المدنيين وتوفير المساعدات.

إعادة الإعمار.. تحدٍ ضخم

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وتظل إعادة إعمار القطاع من أبرز الملفات المطروحة في أي تسوية مقبلة، خاصة بعد حجم الدمار الذي طال المنازل والبنية التحتية والمنشآت الحيوية.

ويرتبط ملف إعادة الإعمار بشكل مباشر بالتوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية مستقرة، إذ يصعب إطلاق عملية واسعة لإعادة بناء القطاع دون وجود ضمانات لاستمرار التهدئة وتوفير المساعدات وفتح المجال أمام دخول المواد والمستلزمات اللازمة.

المشهد خلال الفترة المقبلة

ويظل مستقبل غزة مرتبطًا بثلاثة مسارات رئيسية: تثبيت وقف إطلاق النار، التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية، وضمان تدفق المساعدات وبدء عملية إعادة الإعمار.

وفي ظل استمرار الخلافات بين الأطراف، تبقى التهدئة الحالية هشة، بينما يواصل سكان القطاع مواجهة تداعيات إنسانية ومعيشية ثقيلة، وسط ضغوط دولية وإقليمية للتوصل إلى صيغة أكثر استدامة تنهي حالة عدم الاستقرار.

قطاع غزة غزة الاحتلال إعادة إعمار غزة

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