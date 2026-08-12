تنسيق المرحلة الثانية 2026 علمي وأدبي.. الرابط والأماكن الشاغرة بالكليات

تصدر الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 محركات البحث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027.

ويبحث طلاب الثانوية العامة عن الكليات والأماكن الشاغرة التي يمكن الالتحاق بها خلال هذه المرحلة، خاصة مع تنوع الاختيارات المتاحة أمام الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026.

تنسيق الجامعات 2026

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2026

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026، موعد بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2026 تبدأ اليوم الأربعاء 12 أغسطس، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم تسجيل رغبات الطلاب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويتيح موقع التنسيق للطلاب تسجيل وترتيب رغباتهم وفقًا للحد الأدنى المعلن، وقواعد التوزيع الجغرافي، والشروط الخاصة بالكليات والمعاهد المتاحة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 بالنظام الحديث

حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، وجاءت الحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية كالتالي:

الحد الأدنى للشعبة العلمية

بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة العلمية 220 درجة فأكثر، بنسبة 68.75%.

ويبلغ عدد الطلاب المقرر لهم التقدم للمرحلة الثانية من الشعبة العلمية بالنظام الحديث نحو 234866 طالبًا.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية

بلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب الشعبة الأدبية 205 درجات فأكثر، بنسبة 64.06%.

ويبلغ عدد الطلاب المقرر لهم التقدم للمرحلة الثانية من الشعبة الأدبية بالنظام الحديث نحو 31610 طلاب.

وبذلك يصل إجمالي عدد طلاب النظام الحديث المقرر لهم التقدم إلى المرحلة الثانية إلى 266476 طالبًا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2026 بالنظام القديم

كما أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:

الشعبة العلمية بالنظام القديم

بلغ الحد الأدنى 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، ويبلغ عدد الطلاب المقرر لهم التقدم نحو 379 طالبًا.

الشعبة الأدبية بالنظام القديم

بلغ الحد الأدنى 240 درجة فأكثر، بنسبة 58.53%، ويبلغ عدد الطلاب المقرر لهم التقدم نحو 76 طالبًا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم المقرر لهم التقدم للمرحلة الثانية نحو 455 طالبًا.

تنسيق الجامعات 2026

إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية 2026

وبحسب البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم التقدم إلى المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 نحو 266931 طالبًا وطالبة، من طلاب النظامين الحديث والقديم.

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2026

وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد المختلفة، وتختلف فرص القبول من طالب إلى آخر وفقًا للشعبة والمجموع ومحل الحصول على شهادة الثانوية العامة وقواعد التوزيع الجغرافي.

ويتعين على الطلاب الاطلاع على الكليات المتاحة أمامهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ثم ترتيب الرغبات وفقًا لأولوياتهم، مع مراعاة أن تسجيل الرغبة لا يعني بالضرورة الترشيح النهائي لها، إذ يتم التوزيع وفقًا للمجموع والحدود الدنيا المقررة والطاقة الاستيعابية وقواعد التنسيق.

وتستمر عملية تسجيل الرغبات خلال المدة المحددة للمرحلة الثانية، على أن تعلن وزارة التعليم العالي لاحقًا نتيجة ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات وإتمام عمليات الفرز والتوزيع.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2026

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات خلال المرحلة الثانية، ومتابعة الكليات والمعاهد المتاحة وفقًا لمجموع كل طالب والشعبة الدراسية وقواعد القبول المعلنة.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

ويُنصح الطلاب بضرورة التأكد من ترتيب الرغبات بعناية قبل تأكيدها، ومراجعة البيانات المسجلة إلكترونيًا لتجنب وقوع أخطاء أثناء عملية تسجيل الرغبات.

وللتعرف على الكليات الشاغرة علمي وأدبي على هذه الروابط

https://www.facebook.com/share/p/1F4yGgP3vs/

https://www.facebook.com/share/p/1DhDkmEkPP/