إنتهاء المقابلات الشخصية لـ425 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بمحليات المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة حتى اليوم الأربعاء من إجراء المقابلات الشخصية لـ425 من المتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

اللجنة العليا للقيادات

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والقليوبية الأسبق واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار شادي الجرواني المستشار القانوني للوزارة.

المقابلات الشخصية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المقابلات الشخصية تواصلت هذا الأسبوع على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وستختتم المقابلات غداً الخميس لحوالى 100 متقدم للمسابقة، على أن يتم استكمال المقابلات للأعداد التى تنطبق عليهم الشروط وتم فحص ملفاتهم والبالغ عددهم حوالى 1370 متقدم الأسبوع المقبل.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة تقوم خلال المقابلات بالتعرف من المتقدمين حول خبراتهم لتطوير الوظائف التي تقدموا إليها، ومقترحاتهم لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية.