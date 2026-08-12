تضامن الغربية: تسليم 9 مشاريع تنموية لأصحاب الحرف اليدوية والأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، عن نجاح جمعية الأورمان في تسليم 9 مشاريع تنموية ومستلزمات إنتاج لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية، والأسر الأكثر احتياجاً الراغبة في تطوير مشروعاتها القائمة، وذلك خلال شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير «حياة كريمة» ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين.

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن هذه المبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالانتقال بالفئات الأكثر احتياجاً من مظلة الحماية الاجتماعية إلى ساحة الإنتاج والعمل.

دعم الأسر والعائلات

وأوضح أن المديرية لا تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام مشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن دمج أصحاب الحرف والتراث اليدوي في العجلة الاقتصادية وتحسين جودة حياتهم.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم هذه المشروعات التنموية والمتناهية الصغر يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر بالغربية، وتحويلها من أسر تتلقى المساعدات إلى أسر منتجة ومشاركة بفاعلية في تعزيز الناتج المحلي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

دعم المهن الحرفية

وأضاف «شعبان» أن الجمعية تركز على التوسع في رفع دخل الأسر الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة المهارات الحرفية والبيئية لكل منطقة، لضمان درّ دخل ثابت ومستدام للأسر، مع إعطاء الأولوية للقررى والنطاقات الأشد احتياجاً.

وأشار مدير عام الجمعية إلى أن «الأورمان» تواصل دورها التنموي الممتد لأكثر من 30 عاماً، وتسعى دائماً لتطوير خدماتها بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وصولاً إلى مجتمع متضامن ومتماسك يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

يُذكر أن توزيع هذه المشروعات يأتي استكمالاً لمنظومة الدعم الشاملة التي تقدمها الجمعية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي في قرى الغربية، والتي تتضمن تقديم المساعدات الموسمية (ككراتين المواد الغذائية، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي)، إلى جانب تركيب وصلات مياه الشرب النقية بالمجان للأسر غير القادرة.