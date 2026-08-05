في أول أيام المرحلة الأولى لتنسيق القبول.. انتظام أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن بدء انطلاق أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، والتي بدأت من اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والدعم الفني والتقني للطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة التنسيق.

توجيهات جامعة طنطا

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص 5 معامل مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت فائقة السرعة لضمان إتمام عملية التسجيل بسهولة ويسر، مشيراً إلى أنه حرصاً على تيسير الحركة والوصول، تم تجميع كافة المعامل داخل نطاق المجمع الطبي، وتتضمن نادي تكنولوجيا المعلومات (1) – بالمكتبة المركزية (المجمع الطبي)، ونادي تكنولوجيا المعلومات (2) – بالمكتبة المركزية (المجمع الطبي)، ومعمل مركز الخدمات العامة للحاسبات والتكنولوجيا (1) – بالمكتبة المركزية (المجمع الطبي)، ومعمل مركز الخدمات العامة للحاسبات والتكنولوجيا (2) – بالمكتبة المركزية (المجمع الطبي)، ومعمل الحاسب الآلي كلية الصيدلة (المجمع الطبي)، و تستقبل المعامل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم، وتقديم الدعم الفني لهم مجانًا، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك طوال فترة المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني.

تحرك تنفيذي عاجل

صرح الدكتور محمد حسين، أن جامعة طنطا تسعى دائماً لتقديم الدعم والرعاية لطلاب الثانوية العامة في هذه المرحلة الهامة من مسيرتهم التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتجهيز المعامل بأحدث التقنيات ورفعت درجة الاستعداد القصوى لتوفير مناخ ملائم يضمن انتظام حركة الدخول والخروج وتسهيل تسجيل الرغبات بكل دقة ويسر.

أضاف الدكتور السيد العجوز أنه تم تجهيز المعامل بفرق عمل متخصصة من أخصائيي التكنولوجيا والمهندسين لتقديم الدعم الفني والإرشادي الكامل للطلاب أثناء خطوات التسجيل، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مؤكداً أن المعامل تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية طوال الفترات المحددة للمرحلة الأولى، مع التنسيق التام لضمان تطبيق جميع الإجراءات المنظمة للتنسيق الإلكتروني.