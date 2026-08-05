صرح طبي جديد يقترب من الانطلاق بالعاشر من رمضان.. استكمال إجراءات الاستلام النهائي للموقع

شهد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، إجراءات الاستلام النهائي لموقع المستشفى الاستثمارية بالمحور الغربي للخدمات بالمرحلة الرابعة.

وذلك من خلال استقبال لجنة من وزارة الصحة والسكان لاستكمال أعمال التسليم، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية ويواكب احتياجات سكان المدينة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية، والتوسع في توفير الخدمات الأساسية، بما يلبّي احتياجات المواطنين، ويعزز جودة الحياة بالمدن الجديدة.

وخلال الزيارة، جرى الانتهاء من إجراءات ومحضر الاستلام النهائي لموقع المستشفى، بحضور الجهات المعنية، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ، بما يسرّع من دخول المشروع حيز الإنشاء وفق الإجراءات المعتمدة.

ومن المقرر إقامة المستشفى الاستثمارية على مساحة تقارب ٤٠٠٠ متر مربع بالمحور الغربي للخدمات بالمرحلة الرابعة، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم البنية الصحية بالمدينة، وتوفير خدمات طبية متطورة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لسكان مدينة العاشر من رمضان والمناطق المحيطة بها.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخدمية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤخر تنفيذها، بما يضمن سرعة البدء في أعمال الإنشاء، ودخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجسد هذه الخطوة توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو التوسع في إقامة المشروعات الخدمية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية، ويدعم جودة الحياة، ويواكب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده مدينة العاشر من رمضان.