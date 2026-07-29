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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيع 24 محلًا تجاريًا وصيدلية بالمزاد العلني بالعاشر من رمضان والمنصورة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بيع وترسية 24 محلًا تجاريًا وصيدلية بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والمنصورة الجديدة، في إطار مواصلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة، بما يدعم خطط التنمية المتكاملة، ويرفع معدلات الإشغال والسكن الفعلي، ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والخدمية اللازمة للسكان.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية بمناطق الإسكان الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة والهيئة لتنمية المدن الجديدة، لما له من دور مباشر في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع المواطنين على الانتقال والإقامة الفعلية بهذه المدن، فضلًا عن دعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة ومعدلات الإشغال بها، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بالقرب من المواطنين، ويدعم سرعة تشغيل مشروعات الإسكان، ويعزز فرص الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن جميع الطروحات تتم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للمزادات العلنية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، بما يحافظ على حقوق الهيئة والمتعاملين، ويضمن تحقيق أفضل استغلال للأصول المتاحة، ويدعم خطط التنمية والاستثمار بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لطرح عدد من المحال التجارية ومخزن بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 7 سنوات، كما عقد جلسة مزاد علني أخرى بمقر جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة لبيع عدد من المحال التجارية والصيدلية بالمدينة، وفي مدينة العاشر من رمضان، أسفرت جلسة المزاد عن ترسية 19 محلًا تجاريًا بنظام حق الانتفاع لمدة 7 سنوات.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن نتائج المزاد تعكس استمرار الإقبال على الأنشطة التجارية بالمدينة، مشيرًا إلى حرص الجهاز على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بما يواكب معدلات التنمية المتسارعة، ويلبي احتياجات السكان.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، أسفرت جلسة المزاد عن بيع 5 محال تجارية بأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى صيدلية، وذلك بعد منافسة بين المتقدمين، في إطار خطة الجهاز لتوفير الأنشطة التجارية والطبية والخدمية بمختلف مناطق المدينة، وتلبية احتياجات السكان وحاجزي الوحدات.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن طرح هذه المحال والصيدلية يأتي بالتوازي مع تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية والمشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، مؤكدًا استمرار الجهاز في متابعة احتياجات المواطنين، وحصر الأنشطة المطلوبة، وطرحها تباعًا، بما يسهم في توفير مجتمع عمراني متكامل تتوافر به جميع مقومات الحياة والاستقرار.

وعُقدت جلستا المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، ومسؤولي جهازي تنمية مدينتي العاشر من رمضان والمنصورة الجديدة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات، والتأكد من تطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية في إجراءات الطرح والترسية.

العاشر من رمضان المنصورة الجديدة المجتمعات العمرانية

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