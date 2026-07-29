قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في العلمين.. وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التحفظ على 30 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

واصلت إدارة الطب البيطري، بالتنسيق مع إدارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة إدارات شؤون البيئة والمخلفات والأمن بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية؛ لضبط المخالفات والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة.

 وذلك في إطار المتابعة المستمرة من المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية وإحكام الرقابة على تداول المنتجات؛ بما يضمن حماية صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لمخالفات تضمنت عدم وجود أختام الذبح البيطرية على بعض اللحوم المعروضة، وعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية سارية، إلى جانب التحفظ على ٣٠ كيلو جرامًا من الدواجن غير المستوفاة للاشتراطات، وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الحملة المرور على محال البقالة والجزارة وبيع الدواجن بالحي السادس عشر «اللوتس»؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول المنتجات الغذائية، ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين.

كما تضمنت الحملة معاينة عدد من العقارات التي استُخدمت في تجميع المخلفات بالمخالفة للاشتراطات البيئية، وتحرير المحاضر اللازمة؛ للحد من الممارسات المخالفة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون، بما يرفع مستوى سلامة الغذاء ويحافظ على صحة المواطنين والبيئة.

العاشر من رمضان سلامة الغذاء المخالفات الحملات الرقابية السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

الأوقاف تواصل لقاءاتها التوعوية للإداريين بندوة حول «الكسب الحلال»

ضمن خطة بناء الإنسان.. الأوقاف تواصل لقاءاتها التوعوية للإداريين بندوة حول «الكسب الحلال»

طلاب الثانوية العامة

بعد ظهور النتيجة.. دعاء لطلاب الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح في المستقبل

دولة التلاوة

2 أغسطس .. انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة "دولة التلاوة" في هذه المحافظات

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد