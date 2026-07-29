التحفظ على 30 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

واصلت إدارة الطب البيطري، بالتنسيق مع إدارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة إدارات شؤون البيئة والمخلفات والأمن بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية؛ لضبط المخالفات والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة من المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية وإحكام الرقابة على تداول المنتجات؛ بما يضمن حماية صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لمخالفات تضمنت عدم وجود أختام الذبح البيطرية على بعض اللحوم المعروضة، وعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية سارية، إلى جانب التحفظ على ٣٠ كيلو جرامًا من الدواجن غير المستوفاة للاشتراطات، وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الحملة المرور على محال البقالة والجزارة وبيع الدواجن بالحي السادس عشر «اللوتس»؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول المنتجات الغذائية، ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين.

كما تضمنت الحملة معاينة عدد من العقارات التي استُخدمت في تجميع المخلفات بالمخالفة للاشتراطات البيئية، وتحرير المحاضر اللازمة؛ للحد من الممارسات المخالفة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون، بما يرفع مستوى سلامة الغذاء ويحافظ على صحة المواطنين والبيئة.