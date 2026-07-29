كسر مفاجئ بخط مياه في العاشر من رمضان .. وانقطاع الخدمة عن 3 مناطق

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 300 مم (أسبستوس) بالمجاورة الثامنة بالحي الأول، ما استدعى غلق خط المياه وفتح بلاعات تصريف مياه الأمطار، مع الدفع بفرق التشغيل والصيانة لبدء أعمال الإصلاح.



مدة قطع المياه

وأوضح الجهاز أن أعمال الإصلاح من المتوقع أن تستغرق نحو 4 ساعات، مشيرًا إلى أن انقطاع المياه سيشمل المجاورة السابعة بالحي الأول، والمجاورة الثامنة بالحي الأول، والمنطقة الصناعية (C1)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه.



وناشد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المواطنين وأصحاب المنشآت بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة، مؤكدًا العمل على الانتهاء من الإصلاح وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.