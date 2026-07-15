رئيس العاشر من رمضان يتفقد المراحل النهائية لتأهيل ورفع كفاءة حوضين بالبركة اللاهوائية الثالثة

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة تفقدية لمتابعة المراحل النهائية لأعمال تأهيل ورفع كفاءة حوضين بالبركة اللاهوائية الثالثة بمحطة معالجة الصرف الصناعي، في إطار جهود الجهاز لرفع كفاءة منظومة الصرف الصناعي، وزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يدعم التنمية الصناعية ويواكب التوسعات الاستثمارية المتزايدة بمدينة العاشر من رمضان.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الحيوية، ودفع معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

واطلع رئيس الجهاز، خلال الجولة، على معدلات تنفيذ الأعمال، حيث أوشكت أعمال تأهيل ورفع كفاءة الحوضين على الانتهاء، تمهيدًا لدخولهما الخدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة المعالجة، وزيادة قدرتها على استيعاب التصرفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وتحقيق استقرار التشغيل وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن تطوير منظومة الصرف الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم البنية التحتية بمدينة العاشر من رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ويعزز قدرة المدينة على استيعاب المزيد من التوسعات الصناعية، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.