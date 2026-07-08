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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستثمرو العاشر تطالب انشاء مجمع صناعي بنظام التأجير التمويلي

اجتماع لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان
اجتماع لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان
علياء فوزى

عقدت لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة  المهندسة إنجي فلتس، اجتماعا، اليوم، لبحث كيفية الاستفادة من الصناعات المغذية المصرية بدلا من الاعتماد على المستورد، وكذلك مناقشة أهم المشكلات التي تواجه المصانع داخل المدينة لعرضها على المهندس خالد هاشم وزير الصناعة غدا.

ومن جانبها صرحت المهندسة إنجي فلتس رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان على أهمية التكامل بين مصانع المدينة والاكتفاء بالمنتج المحلي  من الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وعدم الإعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأشارت رئيس لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر، إلى وجود مصانع بالمدينة تنتج العديد من قطع الغيار المختلفة لخطوط الإنتاج  التي يقوم أصحاب المصانع باستيرادها من الخارج ولكن  للأسف لا يعلم عنها أحد ولذلك فقد تبنت اللجنة حملة تحت شعار ( اشتري من مصانع العاشر أولا).

استغلال المنصة الإلكترونية 

وأوضحت أهمية الاستفادة من المنصة الإلكترونية التابعة للجمعية في هذه مبادرة التسويق و التكامل بين المصانع، لافتة إلى أن المنصة تضم 15 قطاع بواقع 4800 شركة.

تحديات أمام وزير الصناعة 

وخلال الاجتماع استعرض أعضاء الجمعية أهم المشكلات التي تواجه المصانع داخل المدينة لعرضها على المهندس خالد هاشم وزير الصناعة غدا ، ومنها ضرورة تغيير قوانين تخصيص الأراضي الصناعية، صعوبة وجود مصانع كبيرة للإستفادة من المخلفات الصناعية في إعادة التدوير و تحولها إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقليل ساعات العمل الأسبوعية للمصانع إلى 42 ساعة ما يقلل التنافسية وكذلك عدم وجود البنية الأساسية في منطقة ال 710 فدان وافتقار منطقة ال6 مليون إلى مساحات تسمح بإقامة توسعات جديدة، وأيضا انتشار هناجر مجهزه للاستثمار غير مستغلة .

وحدد أعضاء اللجنة مطالب أخرى منها ضرورة تخصيص المخازن بنظام المزايدة، بالإضافة إلى تغيير شروط الطرح للأراضي والمخازن، وكذلك تبسيط شروط تجديد الرخصة الصناعية في المجمعات الصناعية و كذلك السجل الصناعي

كما طالبت اللجنة بضرورة انشاء مجمع صناعي بنظام التأجير التمويلي  لحل أزمة توفير الأراضي الصناعية مؤقتاً.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان، أيمن رضا الأمين العام، المهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق، المهندس عادل الشنواني عضو مجلس الإدارة و الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية و عدد من اعضاء مستثمري المدينة.

مستثمرو العاشر الصناعات المغذية البنية الأساسية وزير الصناعة الأراضي الصناعية

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