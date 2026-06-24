«مستثمري العاشر» تبحث تحديات توفير العمالة المدربة للمصانع عبر استراتيجية النهوض بـ«التعليم المزدوج»

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا هامًا لبحث وضع استراتيجية للنهوض بالتعليم الفني (التعليم المزدوج) برئاسة الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة من أجل توفير العمالة المدربة للمصانع و القضاء على أزمة البطالة المهنية وذلك بالتعاون مع الوحدة الإقليمية وذلك بحضور الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، وفريق الوحدة الإقليمية وفاطمة عبد السلام، مدير التعليم المزدوج بالشرقية وبمشاركة عدد (70) من المستثمرين ومندوبى الشركات.



وأكد الدكتور محمد عبدالعال على أهمية الاجتماع في القضاء على أهم التحديات التي تواجه الصناعة والتي تتمثل في توفير العمالة المدربة للمصانع من خلال تعظيم التواصل وتجسيد التعاون بين الشركات والوحدة الاقليمية لتطوير اليات التعامل المشترك وتقرير كفاءه التدريب من خلال الربط بين النظرى والعملى.



تحديات منظومة التعليم المزدوج

وناقش الاجتماع التحديات التى تواجه منظومة التعليم المزدوج وعدم انتظام بعض الطلبة وكذلك الحرص على تنفيذ البرامج التدريبية التى من شأنها رفع الوعى الثقافى لدى الطلبة وتنفيذ البرامج التدريبية بانتظام، بالإضافة إلى دور الوحدة فى تنظيم حركة نقل الطلبة من مصنع لآخر وضرورة حضور الطالب على إخلاء طرف من المصنع السابق قبل مغادرته والحد الأدنى لإعداد الطلبة المُلتحقين بالشركة الواحدة والتركيز على الشركات الكبيرة التي لديها خبرات وخطه تدريبية واضحة ومحددة،كما تم عرض دراسة الاحتياجات التدريبية لكل شركة وتحديد التخصصات المطلوبة للعمل علي توفيرها من خلال الوحدة وكذلك مناقشة مقترحات إضافة أقسام جديدة تواكب التغيرات السريعة في سوق العمل.



وأكدت الدكتور هالة محمد صلاح أهمية عمل جلسات توعية للطلاب بأهمية دور التعليم المزدوج فى تخريج فنى عامل ماهر على أعلى مستوى مهني يواكب سوق العمل ، مع التزام الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة للطلبة ومطابقة لمعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى اعتماد نموذج تقييم دورى مشترك بين مشرف المدرسة ومسئول التدريب بالشركات.

وأوضحت أهمية ضمان مواءمة المهارات العملية المكتسبة مع متطلبات خطوط الإنتاج المتطورة ، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم الشركات المتفوفة في التعليم المزدوج يوم الأربعاء المقبل.



وخلال الاجتماع تم تقديم استمارة لدراسة الاحتياجات والتخصصات الفنية المطلوبة من قبل المصانع لدراسة تفعيلها مع العام الدراسي الجديد ، على أن تقوم الشركات باستيفاء محتوى الاستمارة وإرسالها للوحدة من أجل تفعيلها، بالإضافة إلى مخاطبة الشركات للجمعية بالطاقة الاستيعابية (الحالية والمستحدثة) .