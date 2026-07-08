ضحية جديدة في المونديال.. منتخب البرتغال يعلن رحيل مدربه

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل الإسباني روبرتو مارتينيز، عن تدريب المنتخب الأول، بعد نهاية عقده، وذلك عقب الخروج من دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية على يد إسبانيا.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان: "يتقدم الاتحاد البرتغالي بجزيل الشكر إلى روبرتو مارتينيز وجهازه المعاون على احترافيتهم وتفانيهم خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية والتي شهدت الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2025".

وأشار البيان إلى أن رئيس الاتحاد يعمل حاليا على تعيين مدرب جديد؛ بهدف مواصلة تعزيز الطموح وثقافة الفوز خلال البطولات المقبلة.

وأعلن مارتينيز عقب الخسارة أمام إسبانيا في دور الستة عشر يوم الإثنين الماضي، أنه سيترك منصبه، ووصف هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للفريق.

انتهاء عقد مارتينيز

وقال مارتينيز إن عقده انتهى، وإن قيادة كرة القدم البرتغالية لديها الآن الفرصة لتعيين مدرب جديد.

وأضاف مارتينيز، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "جئت إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنه بدون الفوز بها؛ لا جدوى من الاستمرار".

واختتم: "أمام مجلس الإدارة والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب الجديد، ينتهي عقدي اليوم، وليس هناك الكثير لأقوله".