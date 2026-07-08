سولباكن: ضغوط كأس العالم بدأت تؤثر سلبا على لاعبي النرويج

أكد ستوله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، اليوم الأربعاء، إن بعض لاعبيه يعانون من وعكة صحية قبل مواجهة إنجلترا، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح أن المهاجم يورجن ستراند لارشن أحد اللاعبين الذين يعانون من مشاكل صحية.

وقال سولباكن للصحفيين: "في الحقيقة، لم يصب سوى يورجن بالحمى، لكن كان هناك بعض السعال المتقطع بين اللاعبين، لكن توجد مكيفات الهواء والرحلات الجوية وغرف تغيير الملابس، وكل ذلك، هناك 50 شخصا في بعثة النرويج، لذلك سيكون من الغريب ألا تظهر مشكلة ما".

غياب لاعب النرويج

وغاب ماركوس هولمجرين بيدرسن عن الفوز 2-1 على البرازيل في دور الستة عشر بسبب المرض، رغم أن سولباكن يعتقد أن ضغوط خوض كأس العالم ربما أثرت أيضا على اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

واختتم: "أعتقد، دون أن أكون طبيبا، أن الأمر يرجع إلى أن اللاعب شاب وجاء إلى كأس العالم وفكر: سأكون بديلاً ليوليان رايرسون، وخاض مباراتين وقدم أداء رائعا، تلقى الكثير من التحفيز وعقله مليء بالأفكار وجسده مليء بالانطباعات، ومن ثم انهار قليلا".