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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الكرواتي: داليتش يستقيل من تدريب المنتخب بعد تسع سنوات

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الأربعاء استقالة زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الأول من منصبه بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم بالخسارة 2-1 أمام البرتغال في دور 32.

وخلال فترة داليتش مع الفريق، احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 والثالث في نسخة 2022 في قطر، لكن الفريق خرج هذه المرة بدون ميدالية.

وقال الاتحاد في بيان "بعد نحو تسع سنوات، قرر المدرب زلاتكو داليتش أن يطوي مرحلته الناجحة للغاية مع كرواتيا.

"المدرب داليتش، نتوجه بالشكر لك على كل شيء- الانتصارات والإنجازات والتأهل والميداليات والوحدة والاحترام، والتزامك الراسخ بالقتال من أجل كرواتيا داخل وخارج الملعب

الاتحاد الكرواتي المنتخب داليتش

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