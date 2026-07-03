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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرتغال تنتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ 16بفوز مثير على كرواتيا بكأس العالم

البرتغال وكرواتيا
البرتغال وكرواتيا
رباب الهواري

حجز منتخب البرتغال مكانه في دور ال16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا على منتخب كرواتيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين، وشهدت أحداثًا درامية حتى اللحظات الأخيرة.


بدأت المباراة بحذر من المنتخبين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات متبادلة لفرض السيطرة، قبل أن ترتفع وتيرة الأداء في الشوط الثاني، الذي حمل معه جميع أهداف اللقاء.
ونجح منتخب كرواتيا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الثالثة والخمسين، بعدما استغل إيفان بيريشيتش إحدى الهجمات المنظمة ليضع الكرة في الشباك، مانحًا فريقه الأفضلية ومقربًا إياه من بلوغ الدور التالي.


ورفض المنتخب البرتغالي الاستسلام، وواصل ضغطه بحثًا عن هدف التعادل، حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والستين، ترجمها كريستيانو رونالدو بنجاح إلى هدف أعاد المباراة إلى نقطة البداية، وأشعل المنافسة في الدقائق الأخيرة.
ومع اقتراب اللقاء من نهايته، كثف المنتخب البرتغالي محاولاته الهجومية، لينجح جونكالو راموس في تسجيل هدف الفوز خلال الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما استغل ارتباكًا داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب بلاده انتصارًا ثمينًا وتأهلًا مستحقًا.
ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ تمكن المنتخب الكرواتي من هز الشباك مجددًا في الدقيقة الثانية بعد المئة عن طريق يوشكو جفارديول، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أكدت وجود حالة تسلل، ليبقى التقدم البرتغالي قائمًا حتى صافرة النهاية.
وبهذا الفوز، يواصل منتخب البرتغال مشواره في البطولة بثقة كبيرة، بعدما تجاوز عقبة منافس قوي وعنيد، بينما ودع منتخب كرواتيا المنافسات بعدما قدم أداءً مميزًا وكان قريبًا من جر اللقاء إلى وقت إضافي، إلا أن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة لصالح المنتخب البرتغالي، الذي ينتظر الآن منافسه في دور الستة عشر، طامحًا لمواصلة مشواره نحو المنافسة لقب كأس العالم.

البرتغال كرواتيا كأس العالم اخبار الرياضة

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