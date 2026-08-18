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محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

رمضان
رمضان
يارا أمين

حرص الفنان محمد رمضان على توجيه رسالة إلى مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وكتب محمد رمضان: «ربنا يقومك بالسلامة يا أستاذ مصطفى كامل، ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي، أسأل الله أن يمنّ عليك بالشفاء والعافية، وتعدي الأزمة دي على خير وترجع لنا بألف سلامة وبأحسن حال. ربنا يحفظك ويحفظ أسرتك من كل سوء».

وجاءت رسالة محمد رمضان بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت على خلفية حفله الغنائي، وما أثاره ظهوره خلال الحفل من انتقادات، وهو الأمر الذي علق عليه مصطفى كامل في تصريحات إعلامية.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن مصر ستظل بلد الفن والفنون، مشددًا على أهمية الحفاظ على القيم والأخلاق العامة، بالتزامن مع التطور الذي تشهده صناعة الموسيقى والحفلات.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، إن محمد رمضان فنان مميز ويعتبره بمثابة أخ له، لكنه رفض في الوقت نفسه ما حدث خلال الحفل الأخير، مؤكدًا أن هذا النوع من السلوك لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري.

وأوضح أن محمد رمضان ليس عضوًا بنقابة المهن الموسيقية، إلا أن هناك بروتوكول تعاون بين نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، مشيرًا إلى تأييده مواكبة التطور الفني مع ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية وتجنب السلوكيات غير المقبولة.

وكشف مصطفى كامل أن محمد رمضان تواصل معه عقب الحفل وقدم له اعتذارًا عما حدث، موضحًا أن الفنان برر خلع ملابسه خلال الحفل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرق، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد الظهور عاريًا أثناء الغناء.

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