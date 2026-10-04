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الخطأ قد يكلف 25 ألف دولار.. تسلا تضيف وضع طوارئ للتحرك أثناء الشحن
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الخطأ قد يكلف 25 ألف دولار.. تسلا تضيف وضع طوارئ للتحرك أثناء الشحن

تسلا
تسلا
كريم عاطف

أضافت شركة تسلا ميزة برمجية جديدة، تسمح لبعض سياراتها بالتحرك من مكانها رغم بقاء كابل الشحن متصلا؛ في محاولة للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تستدعي مغادرة السيارة لموقع الشحن بسرعة.

وتحمل الميزة الجديدة اسم Emergency Drive Away، وتتيح للسائق وضع السيارة على وضع القيادة والانطلاق بها دون فصل كابل الشحن من شاحن Supercharger أولا.

وتختلف هذه الوظيفة عن النظام المعتاد في سيارات تسلا، حيث تمنع السيارة عادة التحرك أثناء اتصالها بالشاحن، ويتعين فصل الكابل من خلال شاشة السيارة أو تطبيق تسلا أو الزر المخصص قبل بدء القيادة.

ورغم أن الميزة صممت للتعامل مع حالات الطوارئ، تحذر تسلا من استخدامها بشكل غير ضروري، لأن التحرك بينما يظل كابل الشحن متصلا؛ قد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالسيارة وبمعدات الشحن قد يكلف 25 ألف دولار.

وتتطلب الميزة تشغيل السيارة بإصدار برمجي محدد، هو 2026.38.3، كما أنها لا تتوفر حاليا لجميع الطرازات، ولا يستطيع ملاك Model S وModel X المصنعة قبل عام 2021 الاستفادة منها، بينما يقتصر تشغيلها حاليا على شواحن Supercharger في الولايات المتحدة.

وتؤكد الشركة أن Emergency Drive Away مخصصة للحالات الاستثنائية، وليست وسيلة لتوفير الوقت أو تجاوز إجراءات فصل كابل الشحن المعتادة.

وتكمن المشكلة في التكلفة المحتملة للأضرار في حال استخدامها دون وجود حالة طارئة، ووفقا للمعلومات المتداولة حول الميزة، يمكن أن تصل تكلفة إصلاح الأضرار التي تصيب الشاحن أو مكونات السيارة إلى نحو 25 ألف دولار في بعض الحالات، بحسب طبيعة التلف وموقع الشحن.

كما قد يحتاج منفذ الشحن في السيارة إلى الفحص والإصلاح بعد استخدام الميزة، وهو إجراء لا يمكن تجاهله إذا تعرضت مكونات النظام للتلف.

وبالتالي تقدم تسلا الميزة باعتبارها خيارا مخصصا للمواقف التي يكون فيها تحريك السيارة ضرورة، مع استمرار النظام التقليدي في منع الحركة أثناء الشحن كإجراء أساسي لتجنب تلف السيارة أو معدات الشحن.

شركة تسلا كابل الشحن Emergency Drive Away وضع القيادة فصل كابل الشحن شاحن Supercharger

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