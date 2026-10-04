أسعار اليورو والإسترليني في البنك الأهلي اليوم الأحد 4-10-2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري استقرارًا مطلع تعاملات الأسبوع.

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي في مصر.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 52.27 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 52.37 جنيه.

سعرا اليورو والجنيه الإسترليني اليوم

واستقر سعر اليورو اليوم ليسجل الآن نحو 58.89 جنيه للشراء و59.37 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني فقد بلغ في البنك الأهلي اليوم نحو 68.96 جنيه للشراء و69.51 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجّل سعر الفرنك السويسري 62.36 جنيه للشراء، و62.84 جنيه للبيع.

سجّل سعر الكرونة السويدية إلى 5.18 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرونة النرويجية نحو 5.39 جنيه للشراء، وسجّل سعر البيع 5.46 جنيه.

فيما وصل سعر الكرونة الدنماركية إلى 7.86 جنيه للشراء، و7.89 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد

في المقابل، استقر سعر الين الياباني عند 32.99 جنيه للشراء، وسجّل سعر البيع إلى 33.28 جنيه.

وتداول سعر اليوان الصيني عند 7.75 جنيه للشراء، و7.76 جنيه للبيع.

سعرا الدولار الكندي والأسترالي في البنك الأهلي

سجّل سعر الدولار الكندي نحو 36.66 جنيه للشراء ، و36.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 36.23 جنيه للشراء، و36.42 جنيه للبيع.