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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 2-10-2026 على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

العملات الأجنبية اليوم

وظلت أسعار العملات الأجنبية ثابتة من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية وبدء العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

اسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 59 جنيها للشراء و59.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 69.09 جنيه للشراء و69.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.67 جنيه للشراء و36.78 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 7.89 جنيه للشراء و7.91 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 5.31 جنيه للشراء و5.43 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.2 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 62.51 جنيه للشراء و62.69 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.07 جنيه للشراء و33.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36.29 جنيه للشراء و36.4 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.79 جنيه للشراء و7.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الاسترليني سعر الدولار الكندي سعر العملات الأجنبية في البنوك البنك المركزي

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