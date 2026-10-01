القبض على المتهمين بإدارة صفحة لبيع العملات الأجنبية المقلدة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص يديرون صفحة لبيع العملات الأجنبية المقلدة على السوشيال ميديا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع العملات الأجنبية بمقابل مادى لراغبى شرائها عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية بالإشتراك مع 3 أشخاص آخرين "أمكن ضبطهم" وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – عملات أجنبية مقلدة – بندقية خرطوش – ماكينة تصوير "المستخدمة فى الطباعة")، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.