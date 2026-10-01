فريق بحث لحل لغز منتقبة ألقت رضيعة بمدخل عقار في بولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط سيدة منتقبة ألقت طفلة رضيعة داخل أحد مدخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على طفلة رضيعة داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال قوات الأمن إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود طفلة رضيعة حديثة الولادة.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، تبين قيام سيدة منتقبة بالقاء الطفلة وهربت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمة.