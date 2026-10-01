6 ملايين هاتف في عام واحد.. آبل تراهن بقوة على آيفون القابل للطي

تتجه شركة آبل Apple، لبيع نحو 6 ملايين وحدة من هاتف iPhone Duo، أول هواتفها الذكية المزودة بشاشة قابلة للطي، خلال عام 2026، وفقا لتقديرات شركة Counterpoint Research، في رقم يعكس حجم سوق الهواتف القابلة للطي، الذي لا يزال محدودا، أكثر مما يعكس مستويات مبيعات هواتف Apple التقليدية.

وقال إيفان لام، كبير المحللين في Counterpoint، إن هذا التقدير يعتمد بدرجة كبيرة على سرعة تمكن آبل من زيادة إنتاج الهاتف الجديد.

ومن المقرر طرح iPhone Duo بسعر يبدأ من 1999 دولارا، على أن يصل إلى الأسواق في أكتوبر، ليكون في صدارة تشكيلة هواتف الشركة.

ومن المقرر فتح باب الطلبات المسبقة في 16 أكتوبر، على أن يبدأ توفر الهاتف في 23 أكتوبر، بعدما كشفت آبل عنه في وقت سابق من سبتمبر إلى جانب سلسلة iPhone 18 Pro.

ويعد هذا التقدير من أوائل المؤشرات العلنية على حجم مبيعات الهاتف القابل للطي للمستهلكين، مقارنة بالتقارير السابقة التي ركزت على أهداف الإنتاج في سلسلة التوريد.

iPhone Duo

وكانت تقارير منفصلة قد أشارت إلى أن آبل تستهدف توفير ما بين 6 و8 ملايين وحدة خلال 2026، ما يعني أن أي تأخير في التصنيع قد يحد من قدرتها على تلبية الطلب، إذا جاءت المبيعات وفق توقعات Counterpoint.

ورغم أن الرقم يبدو محدودا مقارنة بمبيعات هواتف آبل التقليدية، فإنه سيكون مؤثرا داخل سوق الهواتف القابلة للطي.

وتقدر شركة IDC أن ترتفع شحنات الهواتف القابلة للطي عالميا بنسبة 13% إلى 22.9 مليون وحدة هذا العام، مع مساهمة دخول آبل إلى السوق في هذا النمو، مشيرة إلى أن السوق كان سيسجل تراجعا لولا إطلاق iPhone Duo.

وكانت Counterpoint قد أشارت في تقديرات سابقة إلى أن بيع نحو 6 ملايين وحدة سنويا يمكن أن يمثل قرابة ربع إجمالي شحنات الهواتف القابلة للطي عالميا، ما قد يضع آبل في المركز الثاني خلف سامسونج، رغم أن الشركة ستخوض جزءا فقط من موسم المبيعات.

ويتزامن إطلاق الهاتف القابل للطي أيضا مع بداية أقوى من المتوقع لسلسلة iPhone 18 Pro في الصين.

وقالت Counterpoint إن مبيعات إصدارات برو ارتفعت بنسبة 12% مقارنة بالأداء المبكر لسلسلة iPhone 17 Pro، في أول دورة تطرح فيها آبل طرازات برو دون ترقية موازية للطراز الأساسي، ما دفع بعض الراغبين في الترقية إلى التوجه نحو الهواتف الأعلى سعرا.

وساعد ذلك آبل على الاستحواذ على نحو 33% من سوق الهواتف الذكية في الصين، رغم أن الشركات الصينية استحوذت على جزء كبير من السوق في ظل تراجع إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في البلاد بنسبة 17% على أساس سنوي خلال فصل الصيف.