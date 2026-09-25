بعد شكاوى التجمد والاستبدال.. آبل تحسم الجدل حول عطل iPhone 18 Pro

واجه بعض مالكي هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max خلال الأيام الأولى من استخدام أجهزتهم الجديدة سلسلة من المشكلات المزعجة، شملت تجمد الهاتف، وإعادة التشغيل المفاجئة، والتواصل مع الدعم الفني، وإعادة تثبيت النظام، بل ووصل الأمر لدى بعض المستخدمين إلى طلب استبدال أجهزتهم، لكن يبدو أن الحل أصبح قريبا.

وأكدت شركة آبل لموقع 9to5Mac، أنها تعمل حاليا على تحديث برمجي لمعالجة مشكلة إعادة التشغيل، ومن المتوقع طرحه في مطلع الأسبوع المقبل.

ويحسم هذا التأكيد تساؤلا مهما لدى المستخدمين المتضررين، بعدما بدأ بعضهم يتساءل عما إذا كانت هواتفهم الجديدة تعاني من عيوب في المكونات الداخلية، أم أن المشكلة مرتبطة بنظام التشغيل.

تحديث برمجي بدلا من استبدال الهاتف



سبق أن ظهرت تقارير عن تجمد هواتف iPhone 18 Pro وإعادة تشغيلها عند فشل عملية التحقق باستخدام Face ID.

وفي ذلك الوقت، لم تكن آبل قد أقرت بوجود المشكلة، بينما أفاد بعض المستخدمين بأن موظفي الدعم أخبروهم باحتمال وجود عطل في أجهزتهم.

وتمكن موقع 9to5Mac من إعادة إنتاج المشكلة على هاتف iPhone 18 Pro أثناء محاولة إجراء مصادقة داخل تطبيق كلمات المرور Passwords، إذ توقف الهاتف عن الاستجابة قبل أن يعيد تشغيل نفسه، وظهر بعد ذلك سجل لانهيار النظام ضمن بيانات تحليلات آيفون.

ولم تكشف آبل حتى الآن عن السبب التقني الدقيق للمشكلة، كما لم تحدد إصدار iOS الذي سيحمل الإصلاح.

ويعني اعتماد حل برمجي أن المستخدمين الذين يواجهون مشكلة إعادة التشغيل المحددة هذه لن يكونوا بحاجة إلى استبدال هواتفهم لمجرد التخلص منها.

iPhone 18 Pro

محاولات عديدة لحل المشكلة



تشير تقارير من مالكي iPhone 18 Pro وPro Max المتضررين إلى أنهم خاضوا بالفعل سلسلة طويلة من محاولات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وشملت هذه المحاولات إعادة ضبط Face ID، وإعادة تثبيت نظام iOS، وإجراء أدوات التشخيص الخاصة بـ آبل، والتواصل مع الدعم الفني.

كما فكر بعض المستخدمين في استبدال أجهزتهم، بينما أقدم آخرون بالفعل على ذلك بعد استمرار حالات التجمد وإعادة التشغيل.

وفي بعض الحالات، تعامل دعم آبل، وفقا للتقارير، مع الأجهزة المتضررة باعتبارها قد تكون معيبة، ما دفع بعض أصحابها إلى طلب وحدات بديلة، رغم أن المشكلة تبدو الآن مرتبطة بالبرمجيات ويمكن للشركة معالجتها من خلال تحديث للنظام.

مشكلة جديدة تضاف إلى سجل أزمات إطلاق آيفون



تمثل المشكلة مصدر إزعاج للمستخدمين المتضررين ولـ آبل على حد سواء، خصوصا أن الشركة واجهت في السابق مشكلات أثارت جدلا واسعا مع إطلاق بعض أجيال آيفون.

ومن أبرز تلك الحالات أزمة Antennagate المرتبطة بهاتف iPhone 4، والجدل المعروف باسم Bendgate مع iPhone 6، إلى جانب مشكلة اهتزاز الكاميرا التي ظهرت في iPhone 14 Pro بعد فترة قصيرة من طرحه.

والآن، تضيف حالات تجمد الهاتف وعدم استجابته وإعادة تشغيله بصورة مفاجئة مشكلة جديدة إلى قائمة التحديات التي تواجهها آبل، في وقت ترتبط فيه هواتف آيفون بسمعة قوية فيما يتعلق بموثوقية العتاد واستقرار البرمجيات.