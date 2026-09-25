قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو الديمقراطية.. مصرع 41 شخصا في غرق قارب بضائع
بعد تحسن الأجواء.. الأرصاد تكشف حالة طقس مصر خلال الأيام المقبلة
الخريف بدأ رسميًا.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
مفاجأة.. كيف تحول شقتك في «سكن لكل المصريين 9» من الإيجار للتمليك؟
توفير بدائل آمنة للشباب واستراتيجية لـ 10 سنوات.. تعاون بين «العمل» و«اللجنة الوطنية» لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ضبط خريج كلية زراعة منتحل صفة طبيب بمستشفي بني سويف الجامعي
هيحاسب على المشاريب.. إبراهيم عبد الجواد: اختيارات حسام حسن الأفضل والصح
أحمد مجاهد يوجه رسالة دعم لـ محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن
بتكلفة 13مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدتي عناية مركزة للصدر والنساء بقصر العيني
70 عامًا في خدمة القرآن.. معلومات عن الشيخ محمد الصيفي في ذكرى وفاته
من «إينوترانس ببرلين».. وزير النقل يبحث التعاون مع المجر ويتفقد كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية
اليوم الجمعة.. خريطة قطع المياه عن بعض مناطق في الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد شكاوى التجمد والاستبدال.. آبل تحسم الجدل حول عطل iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
شيماء عبد المنعم

واجه بعض مالكي هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max خلال الأيام الأولى من استخدام أجهزتهم الجديدة سلسلة من المشكلات المزعجة، شملت تجمد الهاتف، وإعادة التشغيل المفاجئة، والتواصل مع الدعم الفني، وإعادة تثبيت النظام، بل ووصل الأمر لدى بعض المستخدمين إلى طلب استبدال أجهزتهم، لكن يبدو أن الحل أصبح قريبا.

وأكدت شركة آبل لموقع 9to5Mac، أنها تعمل حاليا على تحديث برمجي لمعالجة مشكلة إعادة التشغيل، ومن المتوقع طرحه في مطلع الأسبوع المقبل.

ويحسم هذا التأكيد تساؤلا مهما لدى المستخدمين المتضررين، بعدما بدأ بعضهم يتساءل عما إذا كانت هواتفهم الجديدة تعاني من عيوب في المكونات الداخلية، أم أن المشكلة مرتبطة بنظام التشغيل.

تحديث برمجي بدلا من استبدال الهاتف
 

سبق أن ظهرت تقارير عن تجمد هواتف iPhone 18 Pro وإعادة تشغيلها عند فشل عملية التحقق باستخدام Face ID. 

وفي ذلك الوقت، لم تكن آبل قد أقرت بوجود المشكلة، بينما أفاد بعض المستخدمين بأن موظفي الدعم أخبروهم باحتمال وجود عطل في أجهزتهم.

وتمكن موقع 9to5Mac من إعادة إنتاج المشكلة على هاتف iPhone 18 Pro أثناء محاولة إجراء مصادقة داخل تطبيق كلمات المرور Passwords، إذ توقف الهاتف عن الاستجابة قبل أن يعيد تشغيل نفسه، وظهر بعد ذلك سجل لانهيار النظام ضمن بيانات تحليلات آيفون.

ولم تكشف آبل حتى الآن عن السبب التقني الدقيق للمشكلة، كما لم تحدد إصدار iOS الذي سيحمل الإصلاح.

ويعني اعتماد حل برمجي أن المستخدمين الذين يواجهون مشكلة إعادة التشغيل المحددة هذه لن يكونوا بحاجة إلى استبدال هواتفهم لمجرد التخلص منها.

iPhone 18 Pro

محاولات عديدة لحل المشكلة
 

تشير تقارير من مالكي iPhone 18 Pro وPro Max المتضررين إلى أنهم خاضوا بالفعل سلسلة طويلة من محاولات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وشملت هذه المحاولات إعادة ضبط Face ID، وإعادة تثبيت نظام iOS، وإجراء أدوات التشخيص الخاصة بـ آبل، والتواصل مع الدعم الفني. 

كما فكر بعض المستخدمين في استبدال أجهزتهم، بينما أقدم آخرون بالفعل على ذلك بعد استمرار حالات التجمد وإعادة التشغيل.

وفي بعض الحالات، تعامل دعم آبل، وفقا للتقارير، مع الأجهزة المتضررة باعتبارها قد تكون معيبة، ما دفع بعض أصحابها إلى طلب وحدات بديلة، رغم أن المشكلة تبدو الآن مرتبطة بالبرمجيات ويمكن للشركة معالجتها من خلال تحديث للنظام.

مشكلة جديدة تضاف إلى سجل أزمات إطلاق آيفون
 

تمثل المشكلة مصدر إزعاج للمستخدمين المتضررين ولـ آبل على حد سواء، خصوصا أن الشركة واجهت في السابق مشكلات أثارت جدلا واسعا مع إطلاق بعض أجيال آيفون.

ومن أبرز تلك الحالات أزمة Antennagate المرتبطة بهاتف iPhone 4، والجدل المعروف باسم Bendgate مع iPhone 6، إلى جانب مشكلة اهتزاز الكاميرا التي ظهرت في iPhone 14 Pro بعد فترة قصيرة من طرحه.

والآن، تضيف حالات تجمد الهاتف وعدم استجابته وإعادة تشغيله بصورة مفاجئة مشكلة جديدة إلى قائمة التحديات التي تواجهها آبل، في وقت ترتبط فيه هواتف آيفون بسمعة قوية فيما يتعلق بموثوقية العتاد واستقرار البرمجيات.

iPhone 18 Pro عطل iPhone 18 Pro آبل مشكلة إعادة التشغيل أزمات آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي

محمد الشناوي

سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب

ترشيحاتنا

70 ألف حالة طارئة.. شفاء الأورمان بالأقصر تفتح أبوابها لمرضى الأورام على مدار الساعة

70 ألف حالة طارئة.. علاج الأورام بالأقصر تفتح أبوابها للمرضى على مدار الساعة

«صاحبي مش مختلف».. ندوة توعوية بمدارس إسنا لمواجهة التنمر ودعم أطفال الدمج

«صاحبي مش مختلف».. ندوة توعوية بمدارس إسنا لمواجهة التنمر ودعم أطفال الدمج

محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية المقدمة من صندوق “تحيا مصر”

محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين منح عمرة مجانية من صندوق تحيا مصر

بالصور

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد