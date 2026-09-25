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بدء حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أول أكتوبر للأطفال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدء حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أول أكتوبر للأطفال

تطعيم
تطعيم
رحمة سمير

تبدأ وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مع بداية شهر أكتوبر، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وتستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بهدف الحفاظ على ارتفاع مستوى المناعة والحد من فرص عودة انتشار هذه الأمراض.

وقال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الحملة تستهدف أيضًا الأطفال الذين سبق لهم الحصول على التطعيمات الروتينية، موضحًا أن الجرعات الإضافية أو التنشيطية لها دور مهم في تعزيز الذاكرة المناعية لدى الطفل.

وأوضح"سعد" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الطفل يحصل ضمن جدول التطعيمات الروتينية على جرعة عند عمر عام، وجرعة تنشيطية عند عمر عام ونصف، مشيرًا إلى أنه في حال مرور المدة المطلوبة بعد التطعيم السابق، يمكن للطفل الحصول على الجرعة التي تقدمها الحملة.

وأشار استشاري طب الأطفال، إلى أن التطعيم يساعد الجهاز المناعي على تكوين ذاكرة ضد المرض، بحيث يستطيع الجسم التعرف على العدوى عند التعرض لها والتعامل معها بصورة أسرع.

وأكد الدكتور يوسف سعد أهمية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، موضحًا أن الإصابة بالحصبة الألمانية خلال فترة الحمل قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الجنين، من بينها الإجهاض أو حدوث تشوهات خلقية.

وأوضح أن الإصابة بنزلة برد بسيطة أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لا تمنع الطفل بالضرورة من الحصول على التطعيم، بينما قد يتم تأجيل التطعيم في حالة إصابة الطفل بمرض شديد أو حالة مرضية حادة.

وأشار إلى وجود حالات تستدعي عدم إعطاء بعض التطعيمات الحية، ومنها بعض حالات نقص المناعة، والأطفال الذين يتلقون جرعات عالية من الكورتيزون لفترات طويلة، وكذلك بعض حالات سرطان الدم والغدد الليمفاوية.

كما يجب إبلاغ الطبيب في حال وجود تاريخ سابق لحدوث حساسية شديدة تجاه التطعيم، أو في بعض الحالات التي حصل فيها الطفل على نقل دم أو بلازما، لتحديد التوقيت المناسب للتطعيم.

وأوضح استشاري طب الأطفال أن التطعيمات ضمن الحملة تقدم مجانًا في الوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى المدارس.

ويحصل الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى ما قبل سن المدرسة على التطعيم في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، بينما يتم تطعيم الأطفال في سن الدراسة داخل المدارس الحكومية والخاصة والناشونال.

وأكد أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وكذلك المقيمين في مصر، بهدف رفع معدلات المناعة والحد من انتشار الحصبة والحصبة الألماني

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