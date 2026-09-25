إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

شهدت مدرسة الشهيد محمد مروان بمدينة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، بعدما تعرض محمد شوقي، مدرس التربية الفنية بالمدرسة، لوعكة صحية حادة أدت إلى سقوطه مغشيًا عليه ونقله إلى المستشفى على خلفية مشادة كلامية مع مدير المدرسة، مؤكدًا اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للاقتصاص لحقه.



وفي تفاصيل الواقعة، أوضح محمد شوقي أنه فوجئ أثناء تواجده بالمدرسة بطلب المدير منه الإشراف على تنظيم وطابور الصباح، وهو ما تعذر عليه تنفيذه نظرًا لظروفه الصحية، فضلاً عن أن اختصاصه الوظيفي كمعلم للتربية الفنية لا يشمل الإشراف على الطابور.



وتابع المدرس أنه فور إبلاغه المدير بعدم قدرته الصحية على القيام بتلك المهمة، قوبل برادٍ غير متوقع، حيث قال له مدير المدرسة: «إنت جاي المدرسة ليه؟»، ليرد عليه المعلم بأنه حضر لأداء عمله المكلف به، مستنكرًا الأسلوب غير اللائق الذي أُدير به الحديث أمامه وأمام زملائه المعلمين والطلاب.



وأضاف شوقي أن الموقف تسبب في حرج بالغ له بعدما بدأ بعض الطلاب في الضحك نتيجة ما حدث، مما دفعه للاستعانة بأحد المتابعين التابعين لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لتدارك الأمر، إلا أن المدير استمر في التضييق عليه قائلاً: «دا هيكون آخر يوم ليك معايا هنا»، ليصاب المدرس بحالة إغماء مفاجئة وسقط على الأرض مغشيًا عليه.



واختتم المعلم تفاصيل الواقعة مشيرًا إلى أن زملائه سارعوا بنقله إلى مستشفى شبين القناطر العام لتقييم حالته، حيث تبين بالفحوصات الطبية الأولية وجود زيادة ملحوظة في ضربات القلب واشتباه في إصابته بجلطة، مؤكدًا تمسكه الكامل بالقانون ومطالبته بفتح تحقيق عاجل ورد اعتباره عما لحق به من إهانة معنوية وصحية أمام زملائه والطلاب.