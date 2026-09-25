قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف متى يبدأ وقتها الشرعي؟.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة
القبض على طرفي مشاجرة بسبب حادث تصادم في الإسكندرية.. وهذه عقوبتهما
الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات
أين ذهبت الـ17 مليار دولار لإعمار غزة؟.. متحدثة الخارجية الأمريكية تكشف التفاصيل| خاص
وزير خارجية بريطانيا يحذر عراقجي: لن نتهاون مع أي نشاط إيراني عدائي على أراضينا
مساعد وزير الخارجية الأسبق لصدى البلد: مفاوضات خلف الكواليس تقود لتهدئة بين أمريكا وإيران
للمستفيدين رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026
تحدث في قاعة مهجورة.. صحيفة إسرائيلية تنتقد خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون
إيران: تبادل رسائل مع أمريكا عبر الوسيط القطري ومستعدون لاستئناف المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

المدرس
المدرس
إبراهيم الهواري

شهدت مدرسة الشهيد محمد مروان بمدينة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، بعدما تعرض محمد شوقي، مدرس التربية الفنية بالمدرسة، لوعكة صحية حادة أدت إلى سقوطه مغشيًا عليه ونقله إلى المستشفى على خلفية مشادة كلامية مع مدير المدرسة، مؤكدًا اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للاقتصاص لحقه.


وفي تفاصيل الواقعة، أوضح محمد شوقي أنه فوجئ أثناء تواجده بالمدرسة بطلب المدير منه الإشراف على تنظيم وطابور الصباح، وهو ما تعذر عليه تنفيذه نظرًا لظروفه الصحية، فضلاً عن أن اختصاصه الوظيفي كمعلم للتربية الفنية لا يشمل الإشراف على الطابور.


وتابع المدرس أنه فور إبلاغه المدير بعدم قدرته الصحية على القيام بتلك المهمة، قوبل برادٍ غير متوقع، حيث قال له مدير المدرسة: «إنت جاي المدرسة ليه؟»، ليرد عليه المعلم بأنه حضر لأداء عمله المكلف به، مستنكرًا الأسلوب غير اللائق الذي أُدير به الحديث أمامه وأمام زملائه المعلمين والطلاب.


وأضاف شوقي أن الموقف تسبب في حرج بالغ له بعدما بدأ بعض الطلاب في الضحك نتيجة ما حدث، مما دفعه للاستعانة بأحد المتابعين التابعين لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لتدارك الأمر، إلا أن المدير استمر في التضييق عليه قائلاً: «دا هيكون آخر يوم ليك معايا هنا»، ليصاب المدرس بحالة إغماء مفاجئة وسقط على الأرض مغشيًا عليه.


واختتم المعلم تفاصيل الواقعة مشيرًا إلى أن زملائه سارعوا بنقله إلى مستشفى شبين القناطر العام لتقييم حالته، حيث تبين بالفحوصات الطبية الأولية وجود زيادة ملحوظة في ضربات القلب واشتباه في إصابته بجلطة، مؤكدًا تمسكه الكامل بالقانون ومطالبته بفتح تحقيق عاجل ورد اعتباره عما لحق به من إهانة معنوية وصحية أمام زملائه والطلاب.

القليوبية محافظة القليوبية شبين القناطر مدرس التربية الفنية وعكة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف.. تأهل ثلاثة فرق لمرحلة تطوير النموذج الأولي في مسابقة إدارة المخلفات

زيارة ميدانية لبحث تطوير منطقة آثار كومير بإسنا والحفاظ على نقوشها التاريخية

زيارة ميدانية لبحث تطوير منطقة آثار كومير بإسنا للحفاظ على نقوشها التاريخية

جانب من الندوه

ندوة بإعلام الداخلة تناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره في ترسيخ العدالة

بالصور

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

أطعمة يجب تجنب وضعها في اللانش بوكس.. وإليكم البدائل الصحية

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

رينو 8 جورديني تعود من الستينيات بتصميم عصري| صور

رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد