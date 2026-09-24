بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة على سلم العقار محل سكنها بالقليوبية وزعمها بتحرشه بنجلتها.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 20 / سبتمبر الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بين طرف أول: (إحدى السيدات) وطرف ثان: (جارها "الظاهر بمقطع الفيديو"، وزوجته ، وربة منزل) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على أثرها بتبادل التعدى على بعضهم بالسب والضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبين عدم صحة الإدعاء بقيام المشكو فى حقه بالتحرش بنجلة الأولى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





