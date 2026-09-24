نتنياهو : بريطانيا وفرنسا يتهموننا بالاستعمار .. كفي كذبا فقد استعمرتم العالم

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بشدة كلاً من المملكة المتحدة وفرنسا لاتهامهما إسرائيل بالاستعمار، قائلاً: "كفوا عن هذا الهراء"، ومشيراً إلى التاريخ الاستعماري الطويل لهاتين الدولتين.

كما خاطب الرئيس السوري أحمد الشرع -الذي طالب بانسحاب الجنود الإسرائيليين من منطقة عازلة يسيطرون عليها داخل سوريا- زاعما أن هضبة الجولان كانت في أيدي اليهود منذ عهد التوراة.

واستهل كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحديث عن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه حال دون أن تشكل إيران تهديداً للعالم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي : "لقد كان تدمير المنشآت النووية الإيرانية أمراً صعباً، لكنه بالنسبة لي كان واحداً من أسهل القرارات التي اتخذتها بصفتي رئيساً للوزراء؛ فلو لم أقدم على ذلك، لكنا في عداد الموتى".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل دافعت عن العديد من الدول التي انسحب ممثلوها من القاعة، وأن الكثير من قادة تلك الدول أعربوا له عن شكرهم في محادثات خاصة.

وأضاف قائلاً: "من الصعب تصور نفاق يفوق هذا الحد صدمةً وذهولاً".