جامعة بورسعيد تسجل حضورها الدولي الأول في تصنيف «UI GreenMetric 2026» للاستدامة

أعلن الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، تحقيق الجامعة حضورها الدولي الأول في تصنيف UI GreenMetric World University Rankings 2026 للاستدامة الجامعية،

المركز 1279 عالميًا و59 أفريقيًا و35 محليًا

جاءت جامعة بورسعيد في المركز 1279 عالميًا من بين 2016 جامعة ومؤسسة تعليمية من 110 دول، محققة المركز 59 أفريقيًا والمركز 35 على مستوى الجامعات المصرية، بإجمالي 4652.5 نقطة.



ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة جامعة بورسعيد في التقدم والحضور داخل التصنيفات العلمية الدولية، بما يعكس ما تشهده الجامعة من جهود متواصلة في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الممارسات المستدامة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال العمل والتعاون الجماعي بين مختلف قطاعات وكليات الجامعة، إلى جانب جهود مكتب التصنيف الدولي وفريق الاستدامة ومنسقي التصنيف بالكليات.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن المشاركة الدولية الأولى لجامعة بورسعيد في تصنيف UI GreenMetric تمثل خطوة مهمة في مسار الجامعة نحو ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتحول إلى جامعة خضراء مستدامة، فضلًا عن تعزيز حضورها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.



وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف UI GreenMetric يُعد أحد التصنيفات الدولية المتخصصة في تقييم أداء الجامعات في مجالات الاستدامة، ويعتمد على مجموعة من المحاور والمؤشرات التي تقيس مدى التزام المؤسسات الجامعية بالممارسات المستدامة، وتشمل البنية التحتية، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة المخلفات، والمياه، والنقل المستدام، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة والرقمنة.

وأشار سيادته إلى أن جامعة بورسعيد تولي ملف الاستدامة اهتمامًا متزايدًا، من خلال العمل على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، ودعم المبادرات والمشروعات البحثية المرتبطة بالاستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الحضور الدولي يعكس توجه الجامعة نحو بناء منظومة جامعية متكاملة لا تقتصر على التميز الأكاديمي والبحثي، وإنما تمتد إلى تحقيق الاستدامة البيئية والمؤسسية، وترسيخ ثقافة التحول الأخضر، وتطوير بيئة جامعية أكثر كفاءة واستدامة.



ووجّه الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح خالص الشكر والتقدير إلى مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، وفريق الاستدامة، ومنسقي التصنيف بالكليات، تقديرًا لما بذلوه من جهود في إعداد واستكمال ملف المشاركة، وما تحقق من تعاون وتكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، والذي أسهم في تسجيل جامعة بورسعيد حضورها الدولي الأول في هذا التصنيف.

واختتم رئيس جامعة بورسعيد تصريحاته بتهنئة أسرة الجامعة وفرق التصنيف والاستدامة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في تطوير منظومة الاستدامة بالجامعة، بما يسهم في رفع مؤشرات الأداء وتعزيز مكانة جامعة بورسعيد، وتحقيق مزيد من التقدم والتميز في الدورات المقبلة من التصنيف.