مدرسة مناخ بورسعيد الخامس على الجمهورية في مسابقة مسؤول وحدة منتجة متميزة

كرّم محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، زينب عبيد بمدرسة المناخ الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية، تقديرًا لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة «مسؤول وحدة منتجة متميزة».

مدرسة مناخ بورسعيد الرسمية لغات تواصل صناعة التميز.. المركز الخامس جمهوريًا

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها أحمد مدير إدارة المدرسة المنتجة، وأسماء العيوطي مدير مدرسة المناخ الرسمية لغات.

وأكد محمود بدوي أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل التميز الذي تحققه مدرسة المناخ الرسمية لغات، ويعكس ما تمتلكه المدرسة من كوادر متميزة قادرة على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مشيدًا بجهود الأستاذة زينب عبيد وما قدمته من أداء متميز أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وأشار «بدوي» إلى أن التميز الحقيقي داخل المدارس لا يرتبط بمجال واحد، وإنما يتجسد في قدرة المؤسسات التعليمية على اكتشاف الطاقات واستثمارها ودعم المبادرات التي تنمي مهارات الطلاب وتعزز ثقافة العمل والإنتاج والابتكار، مؤكدًا أن المدرسة المنتجة تمثل أحد المجالات المهمة لترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات عملية داخل البيئة التعليمية.

ووجّه مدير المديرية التهنئة لأسرة مدرسة المناخ الرسمية لغات، وزينب عبيد، والدكتورة مها أحمد مدير إدارة المدرسة المنتجة، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود المتميزين، ودعمًا لكل مدرسة تثبت قدرتها على صناعة نماذج ناجحة ترفع اسم تعليم بورسعيد في المحافل والمسابقات الجمهورية، متمنيًا استمرار مسيرة التميز وتحقيق مزيد من الإنجازات.