دهسها وهرب.. مصرع سيدة تحت عجلات لودر بمدينة بورفؤاد فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد منذ قليل حادثا مأسويا بمدينة بورفؤاد فقدت خلاله سيدة أربعينية حياتها تحت عجلات لودر يعمل فى احد المشاريع التابعة لإحدى شركات المقاولات.

كانت مستشفي الحياة فى بورفؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل استقبلت جثمان المتوفاة، إلى رحمة مولاها، نسمة بديع رزق مواليد 1986 بإدعاء دهس تحت عجلات لودر بمنطقة سوق العبور الجديد.

وتكثف الأجهزة الأمنية فى بورسعيد جهودها بناء على تكليفات اللواء وائل رشدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وتعليمات اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي لسرعة ضبط سائق اللودر عقب فراره من موقع الحادث.

وتم التحفظ على اللودر واستدعاء صاحب شركة المقاولات وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة عملها تجاه الواقعة.