استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد والسكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بالقطاع التجاري، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء بحث آليات دعم التجار وأصحاب الأنشطة التجارية، والعمل على تهيئة المناخ الملائم أمام الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الغرفة التجارية والسكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على التواصل المستمر مع الغرفة التجارية ومختلف الجهات المعنية، والاستماع إلى مطالب التجار والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والتجار ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

من جانبه، أعرب محمد سعدة عن تقديره لجهود محافظ بورسعيد في دعم القطاع التجاري، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بما يخدم أبناء بورسعيد، ويسهم في دفع عجلة النشاط التجاري والاقتصادي بالمحافظة.