وكيل تعليم بورسعيد يكرّم الطالب "زياد" النموذج المشرف للأمانة والخلق النبيل

استقبل محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بمكتبه بديوان المديرية، الطالب زياد ضاحي عطية بخيت، المقيد بالصف الأول الثانوي بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الصناعية العسكرية بنين التابعة لإدارة الزهور التعليمية، لتكريمه تقديرًا لأمانته وأخلاقه الحميدة وسلوكه الطيب والمشرف بين زملائه.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفي إطار حرص تعليم بورسعيد على ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية بين الطلاب، وتقدير النماذج الطلابية المشرفة.

ويأتي التكريم تقديرًا للموقف الذي أظهر فيه الطالب قدرًا كبيرًا من الأمانة وتحمل المسئولية، بعدما عثر على هاتفا محمولا داخل فناء المدرسة، فبادر بتسليمه لإدارة المدرسة دون تردد، حرصًا على إعادته إلى مالكه، في تصرف يعكس وعيًا حقيقيًا بقيمة الأمانة واحترام حقوق الآخرين، ويؤكد أن التربية الحقيقية تتجاوز حدود التحصيل الدراسي لتشمل بناء شخصية الطالب وغرس القيم والمبادئ في سلوكه اليومي.

وأكد محمود بدوي أن تكريم "زياد" يأتي تقديرًا لهذا السلوك الإيجابي، وحرصًا على دعم وتشجيع النماذج الطلابية المشرفة في مدارس بورسعيد، مشيرًا إلى أن الأمانة وحسن الخلق وتحمل المسئولية من أهم القيم التي يسعى تعليم بورسعيد إلى ترسيخها، باعتبارها أساسًا لبناء شخصية متوازنة وواعية وقادرة على خدمة مجتمعها، موجّهًا الشكر للطالب وأسرته وإدارة المدرسة على هذا النموذج التربوي المشرف.

وشهد التكريم العربي بشير مدير المدرسة، وولي أمر الطالب وشقيقته، حيث حظي الطالب بإشادة وتقدير الحضور، في موقف يؤكد أن التميز الحقيقي لا يقتصر على التفوق الدراسي، وإنما يمتد إلى الأخلاق والسلوك والمواقف التي تكشف معدن الإنسان، وتبني جيلًا يعتز بقيمه ويترجمها إلى أفعال.