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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواهب تعليم بورسعيد تكتب فصلًا جديدًا من التميز المسرحي على مستوى الجمهورية

مواهب تعليم بورسعيد تكتب فصلًا جديدًا من التميز المسرحي على مستوى الجمهورية
مواهب تعليم بورسعيد تكتب فصلًا جديدًا من التميز المسرحي على مستوى الجمهورية
محمد الغزاوى

قدم  محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بأرق عبارات التهنئة للإدارة العامة للشئون التنفيذية، وإدارة الأنشطة التربوية، وتوجيه عام التربية المسرحية، ولجميع الطلاب والمدارس المشاركين، بمناسبة حصول تعليم بورسعيد على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي مسرح العرائس والفنون المسرحية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأكد محمود بدوي أن هذه النتائج تعكس ما تزخر به مدارس بورسعيد من مواهب طلابية واعدة، وما توليه المديرية من اهتمام بالأنشطة التربوية باعتبارها أحد المسارات الأساسية لاكتشاف مواهب الطلاب وصقل قدراتهم وتنمية شخصياتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة التي بذلتها الإدارة العامة للشئون التنفيذية وإدارة الأنشطة التربوية وتوجيه عام التربية المسرحية، للوصول إلى هذه النتائج المشرفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدير المديرية أن تعليم بورسعيد حقق المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة مسرح العرائس لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، وضم فريق الطلاب الفائزين: عدي محمد العجوز، زين الدين إبراهيم محمد، لاتا محمد عبد الحفيظ، كارن جمال صموئيل، المقيدين بروضة مجمع محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة شرق التعليمية، إلى جانب الطالبة حور محمد جمال والطالب يوسف مصطفى حسين، المقيدين بمدرسة طه حسين الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية، والطالبة سما رجب سعد والطالب براء إمام إبراهيم، المقيدين بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية التابعة لإدارة الزهور التعليمية.

مواهب تعليم بورسعيد تكتب فصلًا جديدًا من التميز المسرحي على مستوى الجمهورية

وأضاف "بدوي" أن تعليم بورسعيد حقق أيضا المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون المسرحية لمرحلة التعليم الأساسي، حيث ضمت قائمة الطلاب الفائزين إياد محمد محمود، المقيد بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، والطالبين عمر محمد السيد وسيف الدين عبد القادر، المقيدين بمدرسة النيل الدولية فرع بورسعيد التابعة لإدارة جنوب التعليمية، والطالبة ملك نبيل السيد والطالب معاذ محمد حسن، المقيدين بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة الزهور التعليمية، والطالبة آية ناصر الأطروش، المقيدة بمدرسة جواد حسني الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية، والطالب نادر ضياء الدين مصطفى والطالبة بتول محمد التبلاوي، المقيدين بمدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية.

ووجه مدير المديرية خالص التقدير للطلاب الفائزين وأسرهم، ولإدارات المدارس والمعلمين والمشرفين، مؤكدًا أن تحقيق هذه المراكز الجمهورية يمثل ثمرة لتكامل الجهود وتضافر الأدوار بين الطلاب والمعلمين والأجهزة المعنية.

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