محافظ بورسعيد يستبعد عددا من عناصر إدارة الإشغالات بحي الزهور

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم بحي الزهور، قرارٱ باستبعاد عدد من العناصر داخل إدارة الإشغالات بالحي ، وذلك عقب رصد مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمستوى الأداء خلال الجولة و انتشار الإشغالات بنطاق حي الزهور

وشدد المحافظ على ضرورة إعادة الانضباط ورفع كفاءة منظومة الإشغالات بالحي، والتعامل الفوري مع المخالفات والإشغالات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات أو تشوه المظهر الحضاري، مؤكداً أن انتظام العمل الميداني وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي

محافظ بورسعيد يتخذ القرار عقب رصد بعض الملاحظات على مستوى الأداء وانتشار الإشغالات بنطاق حي الزهور

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد على عناصر مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع المتابعة المستمرة لمستوى الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي أوجه قصور يتم رصدها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الزهور