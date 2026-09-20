قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر واشنطن: أي هجوم أمريكي سيقابل برد بلا قيود على القواعد والمصالح الأمريكية
أسعار الفراخ عند 68 جنيهًا.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل وتحذر من عزوف المربين
موقف بيراميدز من رمضان صبحي بعد قرار المحكمة بإيقافه 4 سنوات
فسخ التعاقد.. اللوائح تمنع بيراميدز من استكمال عقد رمضان صبحي بعد إيقافه
الفريق أسامة ربيع: لا يوجد طريق بديل مستدام لقناة السويس
نفي وإخلاء سبيل.. تفاصيل 8 ساعات تحقيق مع زوجة حسن شحاتة الثانية
أول تعليق من محامي زوجة حسن شحاته: موكلتي بريئة وشقة العجوزة باسمها
هتدفع كام في الشهر؟.. خريطة إيجارات سكن لكل المصريين 9.. الأسعار تبدأ من 1500 جنيه
أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس ترتفع 56.7% خلال أغسطس إلى 567.1 مليون دولار
بعد رفض الفيدرالية.. ماذا يعني إيقاف رمضان صبحي؟ وهل يفسخ بيراميدز عقده؟
أجنبي يقفز من أعلى برج كهرباء بـ 6 أكتوبر لاكتئابه بعد وفاة والديه
محمود شوقي: بيراميدز يفسخ تعاقده مع رمضان صبحي بعد رفض الطعن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع بدء أعمال تطوير "المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة" بحي المناخ

رفع كفاءة 20 عمارة سكنية تشمل 10 بلوكات ضمن المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة
رفع كفاءة 20 عمارة سكنية تشمل 10 بلوكات ضمن المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الرابعة بحي المناخ، والتي تشمل 10 بلوكات تضم 20 عمارة سكنية وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ،وعدد من القيادات التنفيذية .

حيث اطلع على مستجدات الأعمال وموقف التنفيذ بالمنطقة وما يتم من أعمال لرفع كفاءة العمارات والمناطق المحيطة بها وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة السكنية، وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الإنارة، والاهتمام بأعمال النظافة والتشجير والمسطحات الخضراء، بما يستهدف تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

رفع كفاءة 20 عمارة سكنية تشمل 10 بلوكات ضمن المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتطوير الحدائق بالمنطقة وتحويلها إلى مسطح أخضر حضاري لائق، بعد ظهورها بصورة غير لائقة وتراكم المخلفات والقمامة بها ويتماشى مع أعمال التطوير الجارية ويوفر متنفسًا مناسبًا لأهالي المنطقة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على تكثيف معدلات العمل وسرعة استكمال أعمال التطوير، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، والتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز مختلف الأعمال بصورة متكاملة، والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال بعد الانتهاء منها.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمناطق السكنية بحي المناخ، وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بما يحقق نقلة ملموسة في البيئة السكنية ويرتقي بمستوى جودة الحياة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المنطقة الرابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

الاهلي

الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

ربيع ياسين

بسبب الأهلي .. ربيع ياسين ينسحب من الاستديو على الهواء بعد مُشادة مع أسامة حسن | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون

الرقابة المالية: توسيع نشاط "المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون"

موقف العلمين الجديدة

جهاز العلمين الجديدة يتابع التشغيل التجريبي لموقف النقل الداخلي

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأه في أسعار الذهب الآن بمصر

بالصور

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

صبا مبارك تبهر الجميع بإطلالتها في حفل الدير جيست | صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد