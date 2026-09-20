محافظ بورسعيد يتابع بدء أعمال تطوير "المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة" بحي المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الرابعة بحي المناخ، والتي تشمل 10 بلوكات تضم 20 عمارة سكنية وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ،وعدد من القيادات التنفيذية .

حيث اطلع على مستجدات الأعمال وموقف التنفيذ بالمنطقة وما يتم من أعمال لرفع كفاءة العمارات والمناطق المحيطة بها وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة السكنية، وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الإنارة، والاهتمام بأعمال النظافة والتشجير والمسطحات الخضراء، بما يستهدف تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

رفع كفاءة 20 عمارة سكنية تشمل 10 بلوكات ضمن المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتطوير الحدائق بالمنطقة وتحويلها إلى مسطح أخضر حضاري لائق، بعد ظهورها بصورة غير لائقة وتراكم المخلفات والقمامة بها ويتماشى مع أعمال التطوير الجارية ويوفر متنفسًا مناسبًا لأهالي المنطقة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على تكثيف معدلات العمل وسرعة استكمال أعمال التطوير، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، والتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز مختلف الأعمال بصورة متكاملة، والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال بعد الانتهاء منها.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير المرحلة الثانية بالمنطقة الرابعة تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالمناطق السكنية بحي المناخ، وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بما يحقق نقلة ملموسة في البيئة السكنية ويرتقي بمستوى جودة الحياة للمواطنين.