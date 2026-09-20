لم يتركوه وحيدًا .. «التضامن»: فريق التدخل السريع ينجح في الوصول لأسرة «عم رمضان»

تابع فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الجيزة حالة «عم رمضان»، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي ظل لفترة بلا مأوى، في ظل ظروف صحية واجتماعية صعبة، لتستمر رحلة الفريق معه حتى بعد وفاته، وصولًا إلى أسرته وإنهاء إجراءات دفنه بصورة تليق بكرامته الإنسانية.

وكانت قد وردت عدة بلاغات بشأن «عم رمضان»، وجاء أول تدخل للفريق من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث أجرى الفريق دراسة للحالة، ونسق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقله إلى مستشفى الهرم، حيث تم حجزه بقسم الرعاية المركزة، وتبين معاناته من تضخم في عضلة القلب وضيق في الشريان التاجي.

وبعد تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية لاستكمال العلاج، رفض الاستمرار في المستشفى، وحرر إقرارًا بخروجه على مسؤوليته الشخصية، ليعود مرة أخرى إلى الشارع.

وتكرر تدخل الفريق عقب ورود بلاغات جديدة بشأنه، كما تم التنسيق مع إحدى دور الرعاية لاستقباله، إلا أنه رفض الإقامة بها، وأصر على العودة إلى الشارع.

وخلال دراسة الحالة، تضمنت المعلومات الواردة إلى الفريق أن «عم رمضان» كانت قد تخلت عنه زوجته وأبناؤه بعد حصولهم على جميع ممتلكاته، ليجد نفسه وحيدًا في الشارع، يواجه ظروفًا صحية وإنسانية صعبة.

ومع تدهور حالته الصحية، ورد بلاغ جديد من أهالي المنطقة، فتحرك الفريق ونسق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقله إلى مستشفى بولاق العام، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى.

ورغم وفاته، واصل الفريق جهوده للوصول إلى أسرته، حتى تم التوصل إلى ابنته، التي حضرت واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنسيق لتوفير سيارة لنقل جثمانه، ودفن «عم رمضان» بصورة تليق بكرامته الإنسانية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن دور فرق التدخل السريع يمتد من الاستجابة للبلاغ ودراسة الحالة والتدخل الميداني، إلى متابعة تطوراتها والتنسيق مع الجهات الطبية ودور الرعاية، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفقًا لظروفها واحتياجاتها، وحفظ كرامة الإنسان في جميع مراحل التدخل.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن الحالات التي تستوجب تدخل فريق التدخل السريع من خلال الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828، أو عبر واتساب فريق التدخل السريع على الرقم 01577786753.