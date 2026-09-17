تضامن جنوب سيناء تواصل استخراج الأوراق الثبوتية لمواطني الأسر الأولى بالرعاية

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء جهودها في استخراج الأوراق الثبوتية لمواطني المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أن المديرية نجحت خلال الفترة الماضية في توثيق عقود زواج وطلاق لـ 252 حالة من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن جهود المديرية استهدفت أهالي الوديان والنجوع بالمناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

وأشار فوزي إلى أن هذه الجهود تمت بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بهدف توفير الأوراق الثبوتية والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء أنه تم تنفيذ جهود توعوية للتعريف بأهمية توثيق عقود الزواج والطلاق، باعتباره إجراءً مهمًا للحفاظ على استقرار الأسرة وصون حقوق أفرادها، فضلًا عن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدمها الدولة، في ظل توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وحوكمتها، وضمان وصولها إلى مستحقيها.