أقام مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، احتفالية لتكريم وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة، اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، تقديرًا لما قدمه خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والعاملين بها، في إطار حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقدير جهود قياداتها وأبنائها، وبما يعكس تقدير الهيئة لمسيرة العمل والجهود التي أسهمت في دعم دورها وتعزيز حضورها الاستثماري والصناعي واللوجستي.

اقتصادية قناة السويس تستعرض إنجازات السنوات الأخيرة وتكرم الرئيس السابق للهيئة

وأكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة جاء في إطار الدعم المستمر والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي أسهم في دفع جهود التطوير وتعزيز دورها على خريطة الاستثمار والصناعة والتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت خلال هذه الفترة تحولات كبيرة في حجم الدور الذي تقوم به، وأصبحت وجهة استثمارية متكاملة تجمع بين المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب ما شهدته من توسع في جذب الاستثمارات وتنوع في القطاعات الصناعية، وتطوير المناطق الصناعية والموانئ، ودعم توطين الصناعات وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن وليد جمال الدين كان في قلب هذه المرحلة، وترك خلال فترة رئاسته للهيئة بصمة واضحة في مسيرتها، مؤكدًا أن ما تحقق جاء في إطار مسيرة متراكمة وعمل مؤسسي شارك فيه أبناء الهيئة بمختلف مواقعهم، وأن مسؤولية المرحلة الحالية تتمثل في البناء على ما تحقق ومواصلة العمل على جذب استثمارات نوعية، وتطوير المناطق الصناعية والموانئ، ودعم التوطين والتصدير، بما يعزز دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز متكامل للصناعة والتجارة واللوجستيات.

ومن جانبه، أعرب وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لما قدمته من دعم واهتمام بالهيئة، مؤكدًا أن ما تحقق جاء ثمرة لهذا الدعم وجهود قيادات الهيئة والعاملين بها، مشيدًا بما بذلوه من عمل خلال الفترة الماضية، ومشددًا على أن استكمال المسيرة يمثل مسؤولية الجميع تجاه الهيئة، في ظل حجم الطموحات والآمال الكبيرة المعلقة عليها، وضرورة مواصلة البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية.

وفي ختام الفعالية، عقد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لقاءً مع العاملين بالهيئة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والاستمرار في أداء الدور المنوط بالهيئة بما يتواكب مع الطموحات المستهدفة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من فرص وتحديات تتطلب مواصلة التطوير وتعزيز القدرة التنافسية للهيئة.