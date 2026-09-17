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الرئيس السيسي: نعمل على الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالأكاديمية العسكرية داخل مؤسسات الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: نعمل على الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالأكاديمية العسكرية داخل مؤسسات الدولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود محسن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معايير اختيار العاملين والمرشحين لشغل الوظائف لا تقوم على المجاملة أو المحاباة، مشيرا على استمرار الدولة في تطبيق هذه المعايير لاختيار العناصر الأكثر صلاحية وكفاءة.

وقال الرئيس السيسي،في كلمته خلال حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية من الأكاديمية العسكرية، إن الدولة تستهدف اختيار الأشخاص القادرين على أداء المهام الموكلة إليهم، موضحًا أن التقييم يعتمد على عدد من المعايير، من بينها المستوى العلمي ومدى الفهم والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال الأشهر الستة الماضية على تطبيق هذه المعايير، مؤكدًا أن عملية الاختيار تستغرق وقتًا لضمان الوصول إلى العناصر المناسبة لشغل الوظائف المختلفة.

مؤسسات الدولة

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات بالأكاديمية العسكرية المصرية، ومتابعتهم بصورة مستمرة، لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة وتحقيق أهدافها، والاستفادة من الكوادر المؤهلة داخل مؤسسات الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الوظائف المحاباة الدولة الأكاديمية العسكرية

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