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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفتح تحقيقا بعد تسريب عقد خوان بيزيرا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رد فعل مجلس الإدارة بعد تسريب عقد خوان بيزيرا لاعب الفريق المرتقب رحيله لنادي شباب أهلي دبي بجانب محاضر مجلس الإدارة.

ووجه مجلس إدارة الزمالك بالتحقيق والبحث عن تسريب المستندات خارج النادي وكيفية خروج عقد خوان بيزيرا.

كشف تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك تفاصيل عقد خوان بيزيرا لاعب الفريق والمرتقب رحيله لنادي شباب أهلي دبي خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما نشره تامر عبدالحميد عبر حسابه قيمة شراء خوان بيزيرا من نادي اولكسندريا وصلت لـ إجمالي 1.8 مليون يورو ويتم سدادهم على  6 دفعات.

تفاصيل عقد خوان بيزيرا 


وحيث يتم سداد 500 ألف يورو خلال 7 أيام من تسجيل اللاعب، ثم 300 ألف في 15 أكتوبر 2025، و300 ألف في 15 يناير 2026، و200 ألف في 15 مارس 2026، و200 ألف في 15 يوليو 2026، و300 ألف يورو في 15 سبتمبر 2026.

وهناك 100 ألف يورو إضافية كمكافأة للنادي في حال وصول اللاعب إلى 15 مساهمة تهديفية بين التسجيل والصناعة مع الفريق الأول، على أن تُدفع خلال 30 يومًا من نهاية موسم 2025-2026.

ووافق مجلس الزمالك على الصفقة والعقد الثلاثي، مع تفويض هشام نصر نائب رئيس النادي بالتوقيع واستكمال الإجراءات المالية والقانونية.

أما عقد اللاعب نفسه مع الزمالك:مدة العقد 4 مواسم.
إجمالي قيمة العقد 2.4 مليون دولار.
موسم 2025-2026: 500 ألف دولار.
موسم 2026-2027: 550 ألف دولار.
موسم 2027-2028: 650 ألف دولار.
موسم 2028-2029: 700 ألف دولار.

بالإضافة إلى بدل سكن وسيارة بقيمة 100 ألف جنيه شهريًا طوال مدة التعاقد.

ليصل إجمالي الالتزام الأساسي هو 1.8 مليون يورو للنادي بجانب 2.4 مليون دولار للاعب، بخلاف 100 ألف يورو مكافأة مشروطة وبدل السكن والسيارة.

نادي الزمالك خوان بيزيرا شباب أهلي دبي فريق الزمالك

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